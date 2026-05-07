ภูมิใจไทย ยื่นประธานสภา เสนอแก้ไขกฏหมายอาญา คนจนติดคุกแทนค่าปรับ ให้บำเพ็ญประโยชน์แทน แก้ปัญหาคนล้นคุก เชื่อทุกพรรคเห็นพ้อง
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 7 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล พร้อมด้วยสส.พรรคภูมิใจไทย ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่ 1 เพื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
มีสาระสำคัญคือ คนจนถูกดำเนินคดี แล้วศาลสั่งให้ชำระค่าปรับ แต่ปรากฏว่าไม่มีเงินจ่าย ก็ต้องไปติดคุกแทนค่าปรับนั้น พรรคภูมิใจไทยจึงเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน โทษทางอาญามีอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่กักขัง จำคุก ปรับ ประหารชีวิต แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคม โดยเฉพาะคนยากจนคือ กรณีศาลได้พิพากษาลงโทษกักขังจำเลย
สิ่งที่จะดำเนินการได้ คือศาลจะสั่งปรับ ในกรณีถ้ามีโทษปรับ แต่ถ้าปรากฏว่าจำเลยคนนั้นไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ศาลจะให้กักขังแทนการจ่ายค่าปรับ 500 บาทต่อวัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ทำให้คนจำนวนมากที่ยากจน ถูกพิพากษาลงโทษให้จ่ายค่าปรับแล้วไม่มีเงิน ต้องถูกควบคุมตัว สูญเสียอิสรภาพ ทำให้พรรคภูมิใจไทยได้เห็นและแก้ปัญหา ด้วยการแก้กฎหมาย แทนที่จะเอาตัวไปขังคุก อาจเสนอแนวทางให้ไปบำเพ็ญประโยชน์แทน
โดนเสนอขอแก้ 2 มาตรา ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเชื่อว่าพรรคการเมืองในสภาฯ จะเห็นพ้องกับกฎหมายฉบับนี้ ถ้ามีการบรรจุกฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว จะพิจารณา 3 วาระรวดเลยก็ได้ หรือจะตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
ขณะที่นายกรวีร์ กล่าวว่า นี่เป็นอีกหนึ่งกฏหมายที่พรรคภูมิใจไทยเห็นว่ามีความสำคัญ เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน เมื่อวานนี้(6 พ.ค.) ที่สภาฯ พิจารณาญัตติเรื่องการให้ความเป็นธรรม มีเพื่อนสมาชิกหลายคนได้อภิปรายเรื่องนักโทษล้นคุกบ้าง กฎหมายฉบับนี้จะเป็นอีกเรื่องที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ในเรื่องนี้ได้