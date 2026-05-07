พปชร. โต้ “สนธิญา” ร้องกกต.กล่าวหาไม่จ่ายเลือกตั้ง ชี้ผู้สมัครต้องเสียสละ ย้ำพรรคช่วยหาเสียงผ่านทุกช่องทาง ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 7 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกเอกสารชี้แจง กรณีนายสนธิญา สวัสดี ร้องคณะกรรมการการเลือก (กกต.) กล่าวหาไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง
โดยระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ ขอเรียนชี้แจงกรณีที่นายสนธิญา สวัสดี ยื่นข้อร้องเรียนต่อ กกต. กล่าวหาว่าพรรคไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อันอาจนำไปสู่การยื่นคำร้องของขอให้ยุบพรรค โดยพรรคขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน
ดังนี้ พรรค พปชร.เป็นพรรคการเมือง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยมีบทบาท หน้าที่ และข้อบังคับพรรคในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามอุดมการณ์และนโยบายของพรรคอย่างชัดเจน
การเป็นสมาชิกพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคการเมือง ย่อมเป็นที่รับทราบ โดยทั่วไปว่า งานการเมืองเป็นงานอาสาสาธารณะ ผู้สมัครทุกคนต้องมีความเสียสละ และร่วมกันนำอุดมการณ์ นโยบาย และแนวทางของพรรคไปสื่อสารต่อประชาชนในการณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับพรรค มติของพรรค ตลอดจน ศักยภาพด้านงบประมาณและการบริหารจัดการของพรรคในแต่ละช่วงเวลา โดยพรรคสามารถพิจารณารูปแบบและระดับการสนับสนุนตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันและดุลพินิจเชิงบริหาร ภายในของพรรค
ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรค พปชร.ได้ให้การสนับสนุนการรณรงค์หาเสียง ผ่านการประชาสัมพันธ์ผลงาน นโยบาย และจุดยืนทางการเมืองของพรรคผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ซึ่งผู้สมัครของพรรคทุกรายได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเสมอภาค
พรรค พปชร. ขอยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพรรคได้เลือกปฏิบัติ หรืองดเว้นการสนับสนุนโดยมิชอบแต่อย่างใด อีกทั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวยังไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยาน หลักฐาน เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าพรรคได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองและกฎหมายอื่นๆ
พรรค พปชร. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า พรรคยังคงยึดมั่นในหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบของกฎหมายและระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด