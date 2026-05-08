แสวง เผย คดีฮั้วสว. ถึงมือ กกต.ใหญ่แล้ว รอถกต่อ ยันผลเลือกตั้งสส. 5/18 ครบ 100% แล้ว พร้อมเร่งสาง 2,000 สำนวนร้องเรียน
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2569 ที่โรงแรมเซนทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งสส. ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วหรือไม่ว่า ผลการเลือกตั้งแบบสส. 5/18 ได้ถามไปทางจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดได้ยืนยัน ลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้ว
นายแสวงกล่าวถึงผลการตรวจสอบคำร้องสส. ว่า ขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่อง และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกระดับตั้งแต่การเลือกสว. เลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงเลือกตั้งสส. ทั้งหมดมีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่อง
เรื่องที่เร่งรัดที่สุดคือ คดีเกี่ยวกับสว. ที่มีสำนวนใหญ่อยู่ 1 สำนวน ส่วนสำนวนอื่นๆ จะมีกรอบระยะเวลา เรื่องคุณสมบัติ 60 วัน นับคะแนนหลังประกาศผล 90 วัน สำหรับสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา 1 ปี ต้องพิจารณาว่า จะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อน พร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลา
เมื่อถามว่ากรณีคำร้องการเลือกตั้งสส.ที่จ.เชียงรายและสุราษฎร์ธานี ที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย นายแสวง กล่าวว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ ซึ่งสำนักงานกกต.มีหน้าที่เร่งรัด
นายแสวง กล่าวถึงความคืบหน้าคดีฮั้วเลือก สว.ว่า สำนักงานกกต. ได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึง กกต. ตั้งแต่สิ้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา จากนี้ต้องดูว่ากกต. จะพิจารณาอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ ถ้ามีความคืบหน้าอะไร จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ
นายแสวง กล่าวถึงคดีบัตรเลือกตั้งที่มีคิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด ในศาลรัฐธรรมนูญว่า ได้แจ้งชื่อพยานไปแล้ว 5 คน ส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมา ตามกำหนดภายใน 15 วัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากศาล โดยสำนักงานให้พยานได้ดูคำชี้แจ้งว่า ต้องการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่