ณัฏฐ์ชนน ลั่นหยุดบิดเบือน ใส่ร้าย ซุกกาสิโนในแลนด์บริดจ์ – ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี รัฐบาลกำลังศึกษาทุกมิติ ฟังเสียงคนในพื้นที่ เตือนใครใส่ร้าย ภูมิใจไทย เจอจัดการกฎหมายแน่
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2569 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการบิดเบือนโจมตีโครงการแลนด์บริดจ์ จะนำธุรกิจกาสิโนเข้าไปร่วมด้วยว่า เป็นการบิดเบือน ให้ร้ายรัฐบาลปัจจุบันซุกกาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โดยนำร่างกฎหมายเก่าที่เสนอโดยร่างของนายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคพลังท้องถิ่นไทย เสนอตั้งแต่ ชุดที่ 25 ซึ่งร่างนี้ตกไปตั้งแต่ 2 สมัยที่ผ่านมาแล้ว
นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ของพรรคภูมิใจไทย ใช้ร่างพ.ร.บ.EEC เป็นต้นแบบ แต่นำมาปรับให้เข้ากับบริบท พื้นที่ และศักยภาพของภาคใต้ แต่ไม่มีการกำหนดเรื่องกาสิโน กับเช่าที่ดิน 99 ปี
โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย เสนอกฎหมายด้วยเจตนาที่ดี ต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ แต่ร่าง พ.ร.บ. ตกไปแล้ว เพราะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่รับรอง
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้ว หากผลการศึกษาเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า และประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการ โครงการก็ไม่เกิดขึ้น การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ตามกรอบความคิดระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ คงไม่เกิดขึ้นเช่นกันขอให้เป็นการตัดสินใจของประชาชนภาคใต้
“หากใครยังใส่ร้าย กล่าวหาพรรคภูมิใจไทย ด้วยความเท็จ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้พรรคภูมิใจไทย เสียหาย จะใช้สิทธิทางกฎหมายต่อไป” นายณัฏฐ์ชนน กล่าว