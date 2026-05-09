เด็จพี่ มั่นใจ “ทักษิณ” พักโทษ ใช้เวลาพักผ่อนกับลูกหลาน ไม่คิดเอาคืนใคร อัด พวกขวางพักโทษจองเวรไม่จบสิ้น ชี้ควรปล่อยวาง ให้อภัย
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2569 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กำลังจะได้รับการพักโทษวันที่ 11 พ.ค. แต่ยังมีนักเคลื่อนไหวบางคน บางกลุ่มคัดค้านการพักโทษ
ก่อนหน้าคนพวกนี้บอกให้ท่านกลับเมืองไทย มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พอท่านกลับเข้ามาอย่างถูกต้อง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ถูกคุมขัง 2 รอบ แต่คนเหล่านี้ยังไม่พอใจ รมว.ยุติธรรมพูดชัดเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการพักโทษ และไม่อยู่ในข้อห้ามการพูดการเมือง
สังคมไทยวนเวียนกับความขัดแย้งมานานกว่า 20 ปี ด้วยเพราะมีคนคิดจองเวรไม่จบไม่สิ้น ไม่รู้จักให้อภัย อดีตนายกฯ ทักษิณอายุ 76 ปีแล้ว ท่านยอมทำตามกฎระเบียบทุกอย่าง แม้ได้ออกมาจะต้องใส่กำไลอีเอ็มก็ไม่ได้ปฏิเสธ ไม่เข้าใจว่าคนที่เคลื่อนไหวจะต้องเป็นอย่างไรถึงพวกท่านจะพอใจ จะเอาแต่สะใจอย่างนั้นใช่หรือไม่ เราควรลดละ อภัย มองไปข้างหน้ามากกว่าจมอยู่ในอดีตแห่งความชิงชัง
นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า ทุกวิกฤตประเทศทางเศรษฐกิจ ผู้คนหวนคิดถึงแนวคิดการแก้ไขของอดีตนายกฯ ทักษิณ ที่เคยนำประเทศไทยไปยืนหยัดทัดเทียมนานาชาติอย่างไม่อายใคร ผู้นำทั่วโลกให้ความเชื่อถือ ยอมรับ มีนโยบายจับต้องได้ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน โอทอป การปราบปรามยาเสพติดอย่างเอาจริงเอาจัง การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน แก้ปัญหาปากท้องชาวบ้านอย่างเป็นระบบ
ช่วงท่านอยู่ต่างประเทศ นักธุรกิจ นักการเมือง คนรู้จักแวดวงต่างๆ แวะเวียนไปร่วมพูดคุยปรึกษาอยู่บ่อยครั้ง อีกไม่กี่วัน อดีตนายกฯ ทักษิณจะได้รับการพักโทษ ความคิด ประสบการณ์ที่ได้เคยบริหารงาน ได้ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก และผู้นำหลายต่อหลายชาติ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการมองไปข้างหน้า
“พวกที่กังวล ท่านออกมาแล้วจะเอาคืน ล้างแค้นใครหรือไม่ คนอายุ 76 ปี กับหลานอีก 7 คน คงอยากจะให้เวลาพักผ่อนกับลูกๆ หลานๆ มากกว่า คนที่เห็นโลกมามาก ผ่านอะไรมาเยอะ คนที่เคยคิดทำร้ายท่านถึงชีวิต ยังให้อภัย อโหสิกรรมให้หมด คงไม่มานั่งคิดเอาคืนอะไรใครหรอก พวกที่ปั่นเรื่อง ยุแยง ควรเลิกระแวงสงสัยได้แล้ว สังคมไทยเป็นสังคมให้โอกาส ให้อภัย อะไรที่ปล่อยวางกันได้ ควรจะปล่อยวางกัน” นายพร้อมพงศ์ กล่าว
นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า วันที่ 11 พ.ค. ตนจะเป็นหนึ่งคนร่วมกับพี่น้องเสื้อแดง คนที่รักศรัทธาท่าน รอต้อนรับการกลับมา ส่วนวันข้างหน้าบทบาทท่านจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ คงให้ท่านหรือคนในครอบครัวออกมาบอกเอง
แต่จากอดีตประสบการณ์การเป็นนายกฯ การบริหารประเทศ การแก้ไขปัญหาปากท้อง หลายคนยังนึกถึงอดีตผู้นำที่ครั้งหนึ่งทำให้รู้สึกว่านโยบายรัฐไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ชาวบ้านสัมผัสได้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศ แบบที่ประชาธิปไตยกินได้จริงๆ