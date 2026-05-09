แดงอีสาน นัดรวมพลเข้ากรุง รอรับ “ทักษิณ” พ้นเรือนจำ หลังได้พักโทษ คาดแฟนคลับมาครบทุกจังหวัดหลายพันคน เผย ดีใจมาก รอคอยวันนี้มายาวนาน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 พ.ค. 2569 ที่สำนักงานเครือข่ายกลุ่มสตรี 20 จังหวัดภาคอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นางพรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี 20 จังหวัดภาคอีสาน และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และคนเสื้อแดงภาคอีสาน เปิดเผยว่า
กลุ่มคนเสื้อแดง แนวร่วม นปช. และแฟนคลับอดีตนายกฯ ดีใจ ปลื้มใจและรอคอยวันนี้มานานมาก และได้พูดคุยกันแล้วว่าจะพร้อมใจกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปรอรับนายกฯ ในดวงใจที่เรือนจำกลางคลองเปรม โดยจะเดินทางไปช่วงค่ำวันที่ 10 พ.ค.
“ขณะนี้ทุกจังหวัด เห็นตรงกันที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเดินทางไปที่เรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ได้รับการพักโทษ ทุกคนดีใจมาก รอคอยวันนี้มายาวนาน เช่นเดียวกับคนในครอบครัวชินวัตร และผู้ที่ให้การเคารพนับถือนายทักษิณ เชื่อว่าวันที่ 11 พ.ค.นี้ คนที่รักอดีตนายกฯ และแฟนคลับพี่โทนี่จะเดินทางไปร่วมให้การต้อนรับกันอย่างคึกคักแน่”
นางพรรณวดี กล่าวต่อว่า ตนและแกนนำคนเสื้อแดงและแนวร่วม นปช.ส่วนใหญ่ จะสวมใส่เสื้อสีแดง ไปรับนายกฯ ในดวงใจ แม้จะไม่สามารถเข้าถึงตัวได้เพราะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ และต้องพบกับครอบครัว
คนเสื้อแดงจะยืนเรียงแถวหน้าเรือนจำ ส่งรอยยิ้มและมินิฮาร์ท เพื่อส่งกำลังใจและความรักที่พร้อมใจกันมอบให้จากผลงานและคุณความดีที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด มั่นใจว่าคนเสื้อแดง แนวร่วม นปช. และแฟนคลับพี่โทนี่จากทั่วประเทศจะเดินทางไปต้อนรับหลายพันคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรีดี พันทิวา แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงและนปช.พร้อมมวลชนคนเสื้อแดง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 150 คน ได้นัดแนะรวมตัวกันขึ้นรถบัสเช่าเหมาจำนวน 3 คัน ที่หน้าวัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เช้าวันที่ 10 พ.ค. เพื่อเดินทางไปต้อนรับและให้กำลังใจนายทักษิณ ที่ได้รับการปล่อยตัว ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ในเช้าวันที่ 11 พ.ค. จากนั้นจะเดินทางกลับมาจังหวัดในวันเดียวกัน