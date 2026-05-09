อนุทิน ยินดีครอบครัวชินวัตร หลัง “ทักษิณ” ได้พักโทษ พ้นเรือนจำ เผย ยังเคารพ เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลาน ชี้กรุงเทพฯ แคบแค่นี้ อาจมีโอกาสได้พบกัน
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 พ.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พักโทษ และออกจากเรือนจำ ในวันที่ 11 พ.ค. นี้ว่า ตนก็เคารพนับถือ และเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมา 20 กว่าปี มีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลาน ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวท่านด้วย
เมื่อถามว่าจะมีโอกาสไปปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีข้อห้ามใดๆ แต่ตนว่าให้ท่านออกมา ให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของท่าน ถึงอย่างไรกรุงเทพฯ ก็แคบอยู่แค่นี้ เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆ แล้วค่อยว่ากัน
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตอนนี้ที่ท่านจะออกมาใหม่ๆ ก็เหมือนยังคงเป็นการพักโทษอยู่ ซึ่งยังมีข้อจำกัดและยังคงไม่สะดวกให้คนภายนอกครอบครัวไปพบ
เมื่อถามว่า มีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมือง และจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมือง หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนไม่คิดไกลถึงขนาดนั้น อย่างไรท่านก็เป็นคนที่ตนให้ความเคารพ