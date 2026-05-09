นายกฯ ไม่ขอก้าวก่าย หลังอดีตบิ๊กมหาดไทย “ไชยวัฒน์-นฤชา” จ่อฟ้อง ปลัดมท. ปมมติ ก.พ.ค. โยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย มั่นใจไม่กระทบงานกระทรวง

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 9 พ.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีมติเสียงข้างมาก กรณีนายภูมิธรรม เวชยชัย อดีต รมว.มหาดไทย และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โยกย้ายนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมิชอบ และทั้ง 2 คนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทย จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีเลย คนละเรื่อง ตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจ และเป็นเรื่องกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ ซึ่งมติ ก.พ.ค. ออกมาอย่างไร ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทาง ตามขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดมาไทย

“เอาง่ายๆ ว่า ผมไม่เกี่ยว ผมยังเป็นรมว.มหาดไทยอยู่ ฉะนั้น ทุกคนต้องทำตามนโยบาย ข้อสั่งการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน นี่คือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเท่านั้น” นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง 3 คนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนอายุขนาดนี้แล้ว ถ้าเป็นกาวก็คงเป็นกาวที่หมดอายุแล้ว เป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าตนเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงาน กลายเป็นก้าวก่าย ถ้ามันจะโดนก็จะโดนเรื่องก้าวก่าย ตนคงไม่อยากเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่อีกคน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผกก.รัตนาธิเบศร์ สอบปากคำ คนขับรถ พ.ต.อ.ธงชัย หลังดีขึ้น เผยประโยคสุดท้ายที่นายกบอก ฉลอง
2

ราคาทองวันนี้ 14 ส.ค.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ 12 ครั้ง ร่วงลงแรง
3

ค่ายเพลง แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย ฟ้าใส Isekai ศิลปินทุกวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
4

หวยแม่จำเนียร มาแล้ว เปิด 7 หวยดัง เลขขายดีเกลี้ยงแผง งวด 16/8/69
5

สุดเศร้า พ่อ ปวดท้องรุนแรง รอรักษานาน ก่อนเสียชีวิตสลด เผยผลตรวจ
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 21 จังหวัด ฝนถล่มหนักมาก น้ำท่วม
8

เสียงระเบิดปริศนา ดังสนั่นท้องฟ้า สะเทือนหลายอำเภอในระยอง
9

เปิดเกณฑ์เยียวยา พิงกี้-แม่-พี่ชาย ได้ค่าทดแทนเท่าไหร่ ถ้าเป็นแพะคดีอาญา 
10

เปิดประวัติ เจสสิกา บัง นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งวัย 18 ปีที่เสียชีวิตในไทย