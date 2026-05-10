นายกฯ ลุยหาดบางเทา สั่งแก้ปมรุกชายหาดสาธารณะ ลั่นต้องไม่มีมาเฟียกุ๊ย เย้ยเจอของจริงหางจุกตูด ชี้ประชาชนต้องใช้ประโยชน์ได้
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 10 พ.ค. 2569 ที่ จ.ภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่หาดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานาน
พร้อมด้วย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอถลาง ผู้อำนวยการป่าไม้ภูเก็ต นายกฯ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ตนลงพื้นที่มาด้วยความเป็นห่วง เพราะได้รับรายงานว่าประชาชนถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดี ตนไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพล เพราะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลย คนเหล่านี้คือกุ๊ยธรรมดา
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ภายใต้รัฐบาลของตนจะไม่ให้มีกุ๊ยมาคอยคุกคามประชาชน ภาษาไทยอาจเรียกว่าอันธพาล แต่ตนคิดว่าคำนี้สูงเกินไปสำหรับคนพวกนี้ เพราะมันแย่กว่าอันธพาล ถ้าแน่จริงต้องมาอยู่ตรงนี้แล้ว แต่พอของจริงมาก็วิ่งหางจุกตูด
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เราต้องไม่เกรงกลัวคนเหล่านี้ ถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ให้แจ้งนายอำเภอ ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เชื่อว่าเมื่อตนได้มาถึงตรงนี้แล้ว จากนี้ไปถ้าใครปล่อยปละละเลย ยังมีคนโดนข่มเหงรังแกถูกข่มขู่คุกคาม เอาเป็นว่าก่อนที่ตนจะไป คนที่รับผิดชอบไปก่อนแน่นอน ตนจะใช้อำนาจหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการปกป้องคุ้มครองป้องกันประชาชน
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาต้องค่อยๆ ถอดทีละวงเล็บ วันนี้ต้องดูว่าปัญหาแรกคืออะไร ทุกคนทราบดี และต้องยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ อย่าบอกว่าไม่รู้ เพราะจะแก้ปัญหาร่วมกันต้องจริงใจต่อกัน ที่ผ่านมาทุกคนเชื่อว่าไอ้กุ๊ยที่มาบอกให้พวกคุณไปเช่าจะปกป้องคุ้มครองพวกคุณได้ คุณเชื่อตรงนั้นมากกว่า มันอาจจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเคลียร์แล้ว แต่จริงๆ นี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ผิด
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า หาดบางเทา ตนเคยมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่ดินตรงนี้เป็นของราชการ สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่อยู่ตรงนี้ โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มีการขออนุญาตใดๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ถ้าผู้ประกอบการทั้งหลายยอมรับ พวกตนจะได้หาทางในการช่วยเหลือต่อไป เพราะยังมีช่องทางในการขอใช้พื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ต้องไปดูขอบข่ายตรงนั้น ไม่ใช่ขอใช้พื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการตั้งอยู่จุดนี้แล้วคนอื่นเข้ามาไม่ได้ มาเดินหน้าหาดไม่ได้ ถ้าแบบนี้หน่วยงานรัฐคงไม่ให้แน่นอน
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ตนจะไปทำงานต่อ ตอนนี้สบายใจขึ้น ตอนนั้นเป็นมท.1 อย่างเดียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่คนละพรรค แต่วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ต่อให้รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่คนละพรรคก็ต้องทำตามคำสั่งนายกฯ แต่ตอนนี้ยิ่งดีไปกว่านั้น เพราะรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่พรรคเดียวกับตน ต้องรับฟังนโยบายของหัวหน้ารัฐบาล
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ตนให้ความสำคัญสูงสุด คือ ต้องไม่มีผู้มีอิทธิพล ในเมืองไทยมีมาเฟียไม่ได้ มาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลย ถ้ามีคนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่า เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐยอมไม่ได้ ถ้าจะมีมาเฟียเราต้องเป็นมาเฟียของมาเฟีย ส่วนมาเฟียกุ๊ยต้องเจอมาเฟียเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้ไว้ใจว่าตราบใดที่ตนยังรับผิดชอบอยู่สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้น
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ลงมาปิดโอกาสการทำมาหากินของทุกท่าน แต่ท่านต้องให้ความร่วมมือในการทำทุกอย่าง อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินกิจการสร้างรายได้สร้างโอกาสต่อไป
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนขอมอบเรื่องการประสานงานกับทางท้องถิ่น และป่าไม้ พร้อมมอบให้นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ช่วยดำเนินการ และให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ตั้งเรื่องโดยยึดถือกฎหมาย ความถูกต้อง และโอกาสการทำมาหากินทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เป็นหลักไว้ก่อน
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า อย่าไปบอกว่ากฎหมายทำไม่ได้แล้วหยุดคิด แต่ต้องหาวิธีช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดรัฐธรรมนูญ แต่สุดท้ายถ้าไม่มีช่องทางก็ต้องยอมรับ เพราะไม่มีใครทำผิดกฎหมายได้แม้แต่นายกรัฐมนตรีเอง แต่สัญญาว่าจะจัดหาทุกช่องทางภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ นำมาแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่าน
“ตอนนี้ใครมาแกล้งไม่ได้ ถ้าแกล้งเดี๋ยวรู้กัน ผมจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลมีอยู่จัดการกับพวกนั้น ไม่ต้องไปกลัวหรือสนับสนุนให้พวกเขาได้ใจ ตอนนี้พูดตรงๆ ว่าจบแล้ว คนที่มาปล่อยเช่าให้พวกคุณ กระดาษนั้นเป็นกระดาษเช็ดก้นไปแล้ว ไม่ใช่สัญญาเช่าไม่ต้องไปจ่ายอะไรอีก และให้เอาหลักฐานทั้งหมดมาให้นายอำเภอ และผู้ว่าฯ ให้มีการแจ้งความดำเนินคดี”
“หลักฐานทั้งหมดที่ไม่ถูกต้องเป็นการฉ้อโกงหลอกลวงเอาเปรียบประชาชน ถึงเวลาไม่ใช่ว่ากลัวไม่กล้าแล้วไม่เอามาให้ เพราะถ้าไม่เอามาให้ก็ไม่มีหลักฐานไปดำเนินคดีเขา ผมทำงานแบบนี้ผิดถูกไม่รู้ ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้”
“ที่ผมมีวันนี้เพราะผมทำแบบนี้มาตลอดชีวิต ผมมักจะแก้ปัญหาทั้งหลายด้วยวิธีการทำงานของผม ขอให้ทุกท่านมั่นใจ และขอให้เอาที่หาดบางเทาเป็น Sandbox (แซนด์บ็อกซ์) ทำตรงนี้ให้ได้ทำให้สำเร็จ ผมสนับสนุนเต็มที่” นายกฯ กล่าว