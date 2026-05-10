อนุทิน ลุยปราบอันธพาลทำผิดกฎหมาย รุกที่สาธารณะปล่อยเช่า ดำเนินคดีทั้งอาญา-แพ่ง ลั่นรังแกคนไทยโดนแน่ ฟุ้งทำงานเร็ว สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 10 พ.ค. 2569 ที่หาดบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดว่า วันนี้มารับเรื่องและติดตามเรื่องที่รัฐบาลได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ทำมาหากินในที่หาดบางเทา ถูกพวกอันธพาลนักเลงรังแก และการให้เช่าพื้นที่เป็นไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือเอาพื้นที่สาธารณะมาให้ชาวบ้านเช่า เพื่อทำเป็นร้านอาหาร สถานประกอบการต่างๆ
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ทุกขั้นตอนผิดกฎหมายหมด อะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องของผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย เช่น ไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่แล้วเอาไปหลอกให้คนทั่วไปมาทำสัญญาเช่าจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งคดีอาญาและแพ่ง เรื่องการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ เข้าข่ายต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้ถูกหลอกลวงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะต้องหาหนทางในการให้พวกเขาได้ทำมาหากินต่อไป เพราะการจ้างงานและลงทุนไปแล้ว แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้อง
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า จะพยายามทำโมเดลที่หาดบางเทา ซึ่งเจ้าของสถานที่คือกรมป่าไม้ จะสามารถยกพื้นที่ให้ท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นเปิดช่องทางทำมาหากินให้กับประชาชนได้หรือไม่ ถ้าทำได้ก็จะทำ แต่ต้องไม่มีการครอบครองชายหาด ต้องเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ตนมอบหมายให้นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย เร่งดำเนินการเต็มที่ ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีความเข้มแข็ง และมีประสบการณ์รอบรู้ในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว
นายกฯ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีของร้านค้าที่ยังมีปัญหาจะสามารถเปิดให้บริการต่อได้เลยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ยังไม่สามารถเปิดได้ เพราะมาจากสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จะต้องทำให้ถูกต้องรวดเร็วที่สุด ในส่วนของหน่วยงานรัฐจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดในการแก้ไขปัญหา ตรงไหนที่ผ่อนผันได้จะเร่งผ่อนผันให้ แต่ถ้ามีผู้ฝ่าฝืนก็จะโดนจับ และเสียโอกาสไปเสียเปล่าๆ
“ถ้าบอกว่าถูกหลอก แต่วันนี้ยังฝ่าฝืนแสดงว่าไม่ได้ถูกหลอก แต่จะเป็นเรื่องของผู้ร่วมกระทำผิดไปด้วย และจะเป็นการปิดโอกาสที่ทางรัฐบาลพยายามจะหาทางช่วยเหลืออยู่ซึ่งไม่คุ้ม พวกผมทำงานเร็วอยู่แล้วอย่ากังวลสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่า กรณีที่ให้กรมป่าไม้ไปหาทางออกจากสิ่งที่ทำไม่ถูก จะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้เกิดการรุกพื้นที่อื่นๆ หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ถึงบอกว่าต้องดู และเอาที่นี่เป็นแซนด์บ็อกซ์ ต้องดูว่าพื้นที่นั้นๆ สามารถเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทำมาหากินได้ และต้องไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ดาบสองคม
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หากเป็นที่ที่มีอยู่แล้วและไม่ได้จะนำไปพัฒนา ไม่ได้กีดขวางหรือทำลายธรรมชาติ หรือทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดภัยธรรมชาติ เราต้องหาหนทางแก้ไข ตนไม่ได้บอกว่าทำได้หรือไม่ได้ ย้ำว่าเป็นการหาหนทาง ถ้าเราไม่นึกถึงประชาชน บอกว่าผิดกฎหมายแล้วเรื่องจบ หรือบอกว่าแยกย้ายแล้วไปหางานอื่นทำ แบบนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเราคิดแบบนั้น
ส่วนกรณีปัญหาการครอบครองพื้นที่ของชาวต่างชาติบนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมาย ชาวต่างชาติครอบครองสิทธิ์อย่างไร ครอบครองในฐานะผู้เช่าหรือเจ้าของที่ ถ้ากรณีเจ้าของที่ต้องดูว่ากฎหมายให้หรือไม่ ถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า อย่าเพิ่งไปมองว่าเขาเป็นคนไทยหรือต่างชาติ แต่ถ้าเขาเป็นเจ้าของที่แล้วมีพฤติกรรมประพฤติตนแสดงท่าทีวางมาด ปิดกั้นการทำมาหากินของคนไทย รังแกคนไทย พยายามตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนักเลงมาเฟีย แบบนี้โดนแน่นอน ของโปรดตนอยู่แล้ว
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า “ไม่ต้องกำชับอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพิเศษ ทุกวันนี้ทุกคนรู้ดีว่าถ้านิ่งนอนใจกับเรื่องพวกนี้ ก็จะไปอยู่ใกล้ๆ ผมเท่านั้นเอง”
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ที่บอกว่าไม่มีผู้อิทธิพล มีแค่กุ๊ย ไม่ให้ค่าใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “คนที่รังแกคนที่อ่อนแอกว่า ถ้ามีอิทธิพลจริง ผมยืนอยู่ตรงนี้ต้องมาตีหัวผมแล้ว วันนี้ผมมากับผู้ว่าฯ ปืนไม่มีสักกระบอก หายไปไหนกันหมด นั่งรออยู่เป็นชั่วโมงไม่เห็นมาเลย”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาบุกรุกพื้นที่ชายหาด