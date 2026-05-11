รมว.ท่องเที่ยวฯ ลุยยกเลิก ‘ฟรีวีซ่า’ ชาวต่างชาติ ปรับลดวันพำนักในไทย ชี้ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่มาอยู่ไทยแค่ 9 วัน เท่านั้น เชื่อไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดเที่ยวไทย

11 พ.ค. 69 – นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการลดวันพำนักในประเทศลงให้เหมาะกับแต่ละประเทศ จากเดิมเป็นฟรีวีซ่าพำนักได้ถึง 60 วัน สำหรับชาวต่างชาติ 93 ประเทศ

การปรับลดวันพำนักในประเทศไทยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จะเป็นส่วนแก้ไขการเข้ามาของอาชญากร หรือแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมในคราบนักท่องเที่ยวได้

จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย อยู่ที่ประมาณ 9 วันเศษ ประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงสุดคือ นอร์เวย์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21 วัน ทำให้การกำหนดเวลาวีซ่าไว้ที่ 30 วัน ถือว่าครอบคลุมเพียงพอแล้ว ส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์อื่น เช่น การมาฝึกงาน รักษาตัว สามารถเลือกขอวีซ่าประเภทอื่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้

การปรับลดวันพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในภาพรวมแน่นอน

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า อีกเรื่องที่กระทรวงเดินหน้าต่อคือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Entry Fee) อัตราเบื้องต้นที่ 300 บาท /คน/ครั้ง โดยเน้นเก็บเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้าทางอากาศเป็นหลัก เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ยืนยันว่าดำเนินการแน่นอน

อ้างอิง : มติชนออนไลน์

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