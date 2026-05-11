ภูมิใจไทย แจงแลนด์บริดจ์ ลั่นถ้าไม่คุ้มค่า-ประชาชนไม่ต้องการ พร้อมยกเลิก ยันไม่ได้ให้เช่าที่ 99 ปี-ไม่มีกาสิโน ขู่ดำเนินคดีกับผู้บิดเบือนใส่ร้ายพรรค

วันที่ 11 พ.ค.2569 พรรคภูมิใจไทย โพสต์ผ่านเพจ พรรคภูมิใจไทย เป็นภาพอินโฟกราฟิก พร้อมระบุข้อความว่า เคลียร์ชัด! “แลนด์บริดจ์” ฉบับภูมิใจไทย สยับข่าวลือ บิดเบือนความจริง

สยบข่าวลือ: พ.ร.บ.SEC vs แลนด์บริดจ์
ความเข้าใจผิด:โครงการแลนด์บริดจ์ คือโครงการเดียวกับ พ.ร.บ. SEC

ความจริง : ร่าง พ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่ 2 สมัยที่แล้ว และคณะรัฐมนตรี ไม่ได้พิจารณาต่อ ปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่

สถานะปัจจุบันของโครงการ
อยู่ในขั้นตอน การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และศึกษาผลดี-ผลเสียอย่างถี่ถ้วน
ยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริง

เป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น
1.ดันไทยเป็น ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค
2.ลดระยะเวลา การขนส่งทางทะเล
3.เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว
4.เกิดการจ้างงาน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ

คณะกรรมการศึกษาผลกระทบ (กรอบเวลา 90 วัน) สั่งการโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำทีมศึกษาโดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง

เงื่อนไขสำคัญ หากศึกษาแล้วพบว่า “ไม่คุ้มค่า” หรือ “ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการ” โครงการจะไม่เกิดขึ้น (ตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลัก)

3 ข้อเท็จจริง สยบข่าวบิดเบือน
1.ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี
2.ไม่มีการอนุญาตให้ทำกาสิโน หรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด
3.ไม่ได้ตั้งงบลงทุน 1 ล้านล้านบาท (มีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น)

จุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทย คือทำโครงการด้วยเจตนาที่ดี มุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริต เคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญ

คำเตือน ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมาย กับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหาย

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