สีหศักดิ์ ยันทบทวนฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว ไม่เกิน 30 วัน สกัดต่างชาติใช้ผิดวัตถุประสงค์-แฝงทำกิจกรรมกระทบไทย
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่า ว่า กระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่าวีซ่ามีหลายประเภท โดยฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวให้ระยะเวลา 60 วัน อาจจะมากไป และอาจมีคนที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว แต่อาศัยเข้ามาตรงนี้ จึงต้องดูแลให้รัดกุม
เรื่องนี้เตรียมเสนอตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน 1 แต่เป็นช่วงเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไป และขณะนี้ต้องเร่งเสนอ โดยกระบวนการ ทางสำนักเลขาธิการครม. ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เชื่อว่าคงไม่มีปัญหา เพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูอยู่แล้ว
ตนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า เรื่องวีซ่าปัจจุบันมีจำนวนมากที่มีการผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้จะเป็นวัตถุประสงค์ที่ดี เช่น เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ แต่บางครั้งอาจเกินความจำเป็น จึงต้องมาดูหลักเกณฑ์ว่าเป็นอย่างไร จำเป็นขนาดไหน
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะได้ข้อสรุปยุบรวมหลักเกณฑ์ออกวีซ่าเมื่อไหร่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำลำดับแรกคือ เรื่องฟรีวีซ่า ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากกรณีชาวจีน ที่มีคนไปบอกว่าตนให้ความเห็นเรื่องวีซ่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ ความจริงไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้ทำมาแล้ว นอกจากนั้นจะดูภาพรวมวีซ่า ซึ่งมีจำนวนมากว่าจำเป็นหรือไม่ และจะยุบรวมได้หรือไม่
เมื่อถามว่ากรณีชาวจีนจะมีพิจารณาลดเวลาพำนักในประเทศไทยหรือจะยกเลิกไปเลยกรณีฟรีวีซ่า นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราไม่ได้มุ่งที่ประเทศใด แต่ดูที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย โดยจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว ไม่น่าจะเกิน 30 วัน และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รวมถึงคนที่เข้ามาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นๆหรือไม่ เราไม่ได้เลือกปฏิบัติ แต่ใครที่เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับภัยเรื่องความมั่นคง เช่นกรณีชายชาวจีนที่เราจับกุมเราก็ต้องเข้มงวด