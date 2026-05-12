นายกฯ สวมบทพ่อค้า พา ศุภจี ซ้อนท้าย ขี่ซาเล้งพุ่มพวง เปิดงาน “ไทยช่วยไทยพลัส ” รัฐบาลผนึก 4 ภาคส่วน ส่งสินค้าจำเป็นราคาพิเศษถึงชุมชน ลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า 280 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ พาณิชย์รถพุ่มพวง ลดราคาช่วยประชาชน” โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและพาณิชย์ เข้าร่วมเปิดงานด้วย
ทันที นายอนุทิน เดินทางมาเปิดงาน ได้ขับรถพ่วงสามล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวง โดยนางศุภจี ซ้อนท้าย รอบตึกสันติไมตรี ก่อนขับไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้า สวมบทบาทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา
ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้มีอะไรมาขายบ้าง นายกฯ ตอบว่ารถพุ่มพวงมีขายทุกอย่างทั้งแตงกวา แตงไทย ขนุน น้อยหน่า พุทรา มังคุด ก่อนที่นางศุภจี พูดเสริมว่า ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันซื้อ
นายกฯ กล่าวต่อว่ารถพุ่มพวงนี้จะตระเวนขับขายไปตามหมู่บ้าน ราคาต่ำกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 10 ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น ของแต่ละผู้ประกอบการและสินค้า อย่างพวกเครื่องปรุง ซีอิ๊วขาว ซอสต่าง ๆ ที่แกะสลากออกเพื่อลดราคาค่าการตลาด แต่คุณภาพข้างในก็คือซอสแบรนด์ปกติ แม้กระทั่งน้ำปลาก็รสชาติและคุณภาพเชื่อถือได้ ไม่มีรถคุณภาพของส่วนผสม
นางศุภจี กล่าวเสริมว่า นี่เป็นการต่อยอด จากที่กรมการปกครอง ที่นำสินค้าเหล่านี้ไปวางกระจายทั่วทุกอำเภอ ไปตามชุมชนต่างๆ ที่ห่างไกลด้วย
ขณะที่ นายกฯ กล่าวเชิญชวนประชาชนคนไทย ให้เข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย ว่า นี่เป็นของถูก กว่าราคาตลาดทั่วไปอยู่แล้ว หากประชาชนเห็นการออกร้านขายสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ให้รับรู้เลยว่านี่เป็นสินค้าที่มาหาซื้อได้ในราคาที่ถูกต่ำกว่าตลาดและห้างสรรพสินค้า เพราะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการต่างๆ ซื้อแบบไม่ต้องเกรงใจ ตามความสามารถที่มี ซึ่งเป็นสินค้าราคาที่ต่ำลงแต่คุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
นางศุภจี กล่าวย้ำว่าที่ราคาถูกกว่าตลาดเป็นความตั้งใจ เป็นราคาที่ประหยัดส่งถึงคนไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่ร่วมกับกรมการปกครอง ที่ร่วมกันลงทะเบียนก่อนหน้านี้
นายกฯ กล่าวเสริมว่า สินค้าเหล่านี้เริ่มแรกเราส่งให้ผู้ประกอบการนำไปขายเพื่อเอารายได้มาซื้อของเติม ใส่ในรถพุ่มพวงโดยมีรัฐบาลช่วย และยังมีช่วยเรื่องบัตรเติมน้ำมัน
หากประชาชนอยากให้โครงการนี้มีต่อไปแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นจะทำได้หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่าสามารถทำต่อไปได้ เพราะเรามีความตั้งใจจะเอาสินค้า อุปโภคบริโภคของผู้ประกอบการรายเล็ก เอามาร่วมในโครงการนี้ และตั้งใจจะทำต่อในระยะยาวอยู่แล้ว
ในช่วงท้าย นายกฯ ยังหยิบคะน้า และซอสปรุงรส เครื่องปรุงต่าง ๆ ขึ้นมา บอกว่า ถ้ามีพริกสามารถหั่น และผัดได้เลย ส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห่อนี้ก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูผัดแห้งได้
จากนั้น นายกฯและนางศุภจี กลับมาที่ตึกสันติไมตรี เพื่อดูสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยจากแบรนด์ต่าง ๆ
สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ พาณิชย์รถพุ่มพวง ลดราคาช่วยประชาชน” มีเป้าหมายดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกัน อาทิโครงการคนละครึ่งพลัส
โดยในระยะแรกจะดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2569 รวม 30 วัน นำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น 14 รายการ จากผู้ประกอบการ 12 ราย มาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชน ทั้งรถพุ่มพวง ร้านค้าชุมชน และจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้าน
รัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 280 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า 4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 เดือน
สำหรับจุดจำหน่ายสินค้า ในเบื้องต้นจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศ รวม 3,800 คัน จุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอ รวม 946 จุด และร้านค้าชุมชน 129 ร้าน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน และพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวก