ครม.รับทราบ กำหนดการ ครม.สัญจร สงขลา นายกฯ เคาะลงพื้นที่ 8-9 มิ.ย.นี้ ลุยตรวจราชการอ่าวไทย มอบหมาย พิพัฒน์ นำทีมบูรณาการ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2569 หรือครม.สัญจร
ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้เห็นชอบกำหนดการจัดการประชุม ครม.สัญจร ที่จ.สงขลา ในวันอังคารที่ 9 มิ.ย. 2569 และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญ ประกอบด้วย
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 2.การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ 3.การขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
4.การบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรี มีบัญชามอบหมายภารกิจ อาทิเช่น
การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มอบหมายครม.ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี
การประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม ซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังกล่าวประธานการประชุมบูรณาการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และให้ สศช. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงบประมาณ เละกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นฝ่ายเลขานุการ