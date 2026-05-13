นายกฯ ลุยแปลงนา เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เผย นำไปเพาะแปลงนาตัวเอง ย้ำรัฐบาลมีมาตรการรับมือภัยแล้ง อมยิ้มชาวบ้านแซวเป็นคนอีสานจริงหรือปลอม

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เดินมายังแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน โดยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิต พร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธีและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถุงที่จัดเตรียมมา

โดยนายกฯ เปิดเผยว่า เก็บเป็นครั้งแรก เมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี้

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า เก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าวอยู่ต่ออีกสักครู่หนึ่ง

ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่า นายกฯ มีแปลงของตัวเองหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มีสิ ส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหน เพาะขึ้นแล้วจะบอก”

จากนั้น นายกฯ ได้ร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เกษตรกรดีเด่น และกล่าวว่า รัฐบาลมีมาตรการดูแลเกษตรกร หลังคาดว่าในปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้น โดยได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการตั้งแต่แผนในระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน ในการจัดหาน้ำ เช่น น้ำบาดาล น้ำใต้ดินให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง จะมาร่วมทำงานกันอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้ง ซึ่งการพยากรณ์อากาศพบว่าจะเกิดสภาวะดังกล่าวขึ้นในปีนี้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและกักตุนน้ำให้มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรไม่ประสบความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในระหว่างที่นายกฯ เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ได้มีชาวบ้านเดินเข้ามาไหว้ทักทาย พร้อมกับถามเป็นภาษาอีสานว่า “นายกฯ แท้หรือไม่ และเป็นคนอีสานแท้หรืออีสานปลอม” โดยนายกฯ ได้พูดติดตลกว่า “อีสานปลอม”

ขณะที่ประชาชนยังทวงถามต่ออีกด้วยว่า สิ้นเดือนจะได้เงิน 1,000 บาทหรือไม่ ซึ่งนายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว

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