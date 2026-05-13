อนุทิน ยันคลิปเอไอ ปมเสียงเปิดด่านไทยกัมพูชา ยันไม่เปิดแน่นอน ย้ำชัดไทยยกเลิก MOU 44 ไม่ต้องขอใคร เร่งประสานช่วยคนไทยถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัว วอนอย่าดึง ปชช.มาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 พ.ค.2569 ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี เผยแพร่บนโซเชียลเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาว่า
“อันนั้น เอไอชัดๆ อยู่แล้ว ผมพูดไม่เก่งอย่างนั้น อย่าไปเชื่อเลย ทำไมวิธีการมันเริ่มไม่เข้าท่าขึ้นทุกวัน อันนั้นเชื่อถือไม่ได้เลย ไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่านแน่นอน”นายอนุทินกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์เรียกร้องรัฐบาลกัมพูชา ไม่ให้เปิดเจรจาทวิภาคีรอบใหม่กับฝ่ายไทย เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ทางทะเล หลังรัฐบาลไทย ยกเลิกเอ็มโอยู 44 นายอนุทิน กล่าวว่า การยกเลิกเอ็มโอยู 44 ฝั่งไทยเป็นผู้ยกเลิก ไม่ต้องไปขอความตกลงหรือต้องไปรายงานใคร และการที่ตนเดินทางไปประชุมอาเซียนที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดให้พบกันกับนายกฯกัมพูชา ก็ได้แจ้งทางนายกฯกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านรับทราบ และยังแสดงความผิดหวัง แต่ก็เป็นท่าทีของท่าน
นายอนุทิน กล่าวว่า ในที่ประชุมยังได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาในถ้อยแถลงของท่าน ยืนยันว่าจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับ เป็นอันรู้กันแล้วนั่นคือท่าทีฝ่ายกัมพูชา ส่วนท่าทีของฝ่ายไทยเราก็มีท่าทีของเราเอง คือใช้การดำเนินการตาม UNCLOS หรือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และจะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบ และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
เมื่อถามถึงกรณีที่คนไทยถูกทหารกัมพูชาจับตัว และกำลังจะขึ้นศาล ตรงนี้รัฐบาลจะมีการช่วยเหลืออย่างไร นายกฯกล่าวว่า ได้มีการประสาน ซึ่งเรื่องนี้เป็นปลีกย่อยในอดีตที่ผ่านมา ก็มีการลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจของประชาชนชาวกัมพูชา ทั้งเส้นทางธรรมชาติ ทั้งชาวประมงและมีการประสานกัน ถ้าเราสืบสวนดูแล้วเค้าไม่ได้เข้ามาเพื่อทำการจารกรรมหรือทำสิ่งใดใดที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศเราก็จะส่งตัวคืนไป ซึ่งหวังว่าถ้าคนของเราไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายของเขา ส่วนที่คุยกันได้ก็คุยกัน อย่างที่บอกประชาชนไม่เกี่ยว เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งของรัฐบาลที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน
เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการสร้างกำแพงชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องกำแพงชายแดน ไม่ต้องถามรัฐบาลทางกองทัพรับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรัฐบาลเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณไปแล้วฉะนั้นขั้นตอนการก่อสร้างลงนามในสัญญาหรือรูปแบบซึ่งแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานความมั่นคงรับผิดชอบ บางที่เป็นของกองทัพบก บางที่เป็นของกองทัพเรือ บางที่เป็นของกองทัพไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบงบประมาณไปแล้ว