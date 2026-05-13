โฆษก ปชน. จี้ อนุทิน ลงพื้นที่ภูเก็ต ต้องกล้าสางผู้มีอิทธิพล หลัง สส.ถูกข่มขู่ ซัดแค่อีเวนต์ บี้ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ใช่แค่รถพุ่มพวง-คนละครึ่ง
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 13 พ.ค.2569 ที่พรรคประชาชน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ หาดฟรีด้อม จ.ภูเก็ต ที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขูสส.พรรคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า น่าเสียดายเพราะครั้งที่แล้วนายอนุทิน จะไปแต่ก็ยกเลิก ด้วยเหตุผลอะไรตนไม่ทราบ
แต่การไปครั้งนี้ อยากให้นายอนุทิน รับฟังข้อมูลจากสส.พรรคประชาชน ไปรอเพื่อให้ข้อมูล และตนอยากให้นายอนุทิน กล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆ เพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ สส.ที่ตรวจสอบ ซึ่งน่าจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องลึกเบื้องหลัง
จึงอยากให้นายกฯ กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริง และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสส.พรรคประชาชนอย่างจริงใจและปราศจากอคติ ตนไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริง หรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกฯ เท่านั้น
ส่วนที่จะจัดประชุม ครม.สัญจรครั้งแรก ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ในต้นเดือนมิ.ย.นั้น เป็นเรื่องที่ดีมาก กล้าหาญ และอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆ เพราะขณะนี้ ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มา 6 เดือนแล้ว ประชาชนยังรอคอยการเยียวยา แม้รัฐบาลยืนยันว่าเยียวยาแล้ว แต่การเยียวยายังไม่สมเหตุสมผล
จึงอยากให้รัฐบาลลงพื้นที่แบบไม่ต้องมีคณะต้อนรับมากนัก เพราะวันนี้สภาพเมืองหาดใหญ่ แค่ประคองให้มีชีวิตอยู่ได้ ไม่มีทางกลับมาได้แบบธรรมชาติแน่นอน และต้องเกิดจากการฟื้นฟูของรัฐบาล รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ไม่ใช่แค่รถพุ่มพวงหรือคนละครึ่งพลัส
อยากให้ใช้วิสัยทัศน์และองคาพยพ ทุ่มเทพลิกฟื้นหาดใหญ่ ให้ประชาชนรู้สึกว่า เขาไม่ได้สู้ลำพัง และตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้ว ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลรีบทำ