โฆษก ปชน. จี้ อนุทิน ลงพื้นที่ภูเก็ต ต้องกล้าสางผู้มีอิทธิพล หลัง สส.ถูกข่มขู่ ​ซัดแค่อีเวนต์ บี้ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ใช่แค่รถพุ่มพว​ง-​คนละครึ่ง

เมื่อเวลา​ 12.30 น.​ วันที่ 13 พ.ค.2569 ที่พรรคประชาชน​ น.ส.ภคมน หนุน​อนันต์​ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึง​ นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รมว.มหาดไทย ​ลงพื้นที่​ หาดฟรีด้อม​ จ.ภูเก็ต​ ที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพล​ข่มขูสส.พรรคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า​ น่าเสียดายเพราะครั้งที่แล้วนายอนุทิน จะไปแต่ก็ยกเลิก ด้วยเหตุผลอะไรตนไม่ทราบ

แต่การไปครั้งนี้ อยากให้นายอนุทิน ​รับฟังข้อมูลจากสส.พรรคประชาชน ​ไปรอเพื่อให้ข้อมูล และตนอยากให้นายอนุทิน กล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆ​ เพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ สส.​ที่ตรวจสอบ​ ซึ่งน่าจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องลึกเบื้องหลัง

จึงอยากให้นายกฯ กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริง​ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสส.พรรคประชาชนอย่างจริงใจและปราศจาก​อคติ​ ตนไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริง หรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกฯ เท่านั้น

ส่วนที่จะจัดประชุม ครม.สัญจรครั้งแรก​ ที่หาดใหญ่​ จ.สงขลา ในต้นเดือนมิ.ย.นั้น เป็นเรื่องที่ดีมาก กล้าหาญ​ และอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆ เพราะขณะนี้ ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มา 6 เดือนแล้ว ประชาชนยังรอคอยการเยียวยา แม้รัฐบาลยืนยันว่าเยียวยาแล้ว แต่การเยียวยายังไม่สมเหตุสมผล

จึงอยากให้รัฐบาลลงพื้นที่แบบไม่ต้องมีคณะต้อนรับมากนัก เพราะวันนี้สภาพเมืองหาดใหญ่ แค่ประคองให้มีชีวิตอยู่ได้ ไม่มีทางกลับมาได้แบบธรรมชาติแน่นอน และต้องเกิดจากการฟื้นฟูของรัฐบาล รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ไม่ใช่แค่รถพุ่มพวงหรือคนละครึ่งพลัส

อยากให้ใช้วิสัยทัศน์และองคาพยพ ทุ่มเทพลิกฟื้นหาดใหญ่ ให้ประชาชนรู้สึกว่า เขาไม่ได้สู้ลำพัง และตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้ว ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลรีบทำ

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