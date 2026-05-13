อนุทิน ถึงพะงัน ยิ้มปลื้มชาวบ้านรอรับ ถือป้าย ‘ดีใจได้เจอ-นายกฯ มาปัญหาจบ’ แซวเด็กๆ ได้ยินชื่อหมดแรงเลย สั่งรมช.คมนาคมปรับปรุงท่าเรือ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 13 พ.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี พรรคภูมิใจไทย ส่วนราชการ รอต้อนรับ
จากนั้น นายกฯ เดินทางด้วยรถโตโย้ต้า อัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน 4 กร 5577 กรุงเทพมหานคร เดินทางไปลงเรือที่ท่าเรือบางรักษ์ อ.เกาะสมุย โดยนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปที่เกาะพะงัน
ระหว่างนั่งเรือ ได้เรียกนายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม มาสั่งการให้ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือที่ค่อนข้างเก่า และปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เอกชน และประชาชนได้ใช้งานให้ดีขึ้น
เมื่อถึงถ้าเทียบเรืออ.เกาะพะงัน มีประชาชนถือป้ายเขียนข้อความต้อนรับว่า “ให้กำลังใจนายกฯ, นายกฯ มาปัญหาจบ , นายกฯ มา คนพะงันดีใจและยิ้มได้, ดีใจที่ได้เจอนายกฯอนุทิน” ก่อนจะมอบดอกไม้ให้กำลังใจ
จังหวะหนึ่งนายกฯ ได้ทักทายเด็กๆที่มารอต้อนรับอยู่ที่ท่าเรือ โดยสอบถามชื่อเด็ก เมื่อเด็กตอบว่าชื่อ จ๋า และบิวตี้ นายกฯกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “ได้ยินชื่อหมดแรงเลย”