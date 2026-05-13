รังสรรค์ กียปัจจ์ สวมเสื้อสีฟ้า ปชป. ลงสมัคร สก.เขตหลักสี่ ประกาศขอโอกาสอีกครั้งหลังพ่ายแค่ 198 คะแนน ลั่นคนหลักสี่ไม่ใช่แค่ฐานเสียงแต่คือความผูกพัน
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2569 นายรังสรรค์ กียปัจจ์ (ต้น) ว่าที่ผู้สมัคร สก. เขตหลักสี่ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ซึ่งสก.เป็นตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนมากที่สุด ตั้งแต่ตื่นจนหลับ และเป็นตำแหน่งที่จะช่วยดูแลคุณภาพชีวิตคนหลักสี่
ปัญหาหน้าบ้านที่ตนเจอทุกวัน ทั้งถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน ไฟส่องสว่าง น้ำรอระบาย ฝุ่น สภาพเมือง ความสะอาด การเก็บขยะ คลอง สวนสาธารณะ ศูนย์สาธารณสุข ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ลานกีฬา และผู้สูงอายุ ทั้งหมดนี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับ สก.โดยตรง
นายรังสรรค์ กล่าวว่า กรุงเทพฯ มีงบประมาณปีละเกือบแสนล้านบาท สก. มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และผลักดัน ให้เงินทุกบาท ซึ่งเป็นงบประมาณของเมือง ควรถูกใช้เพื่อแก้ ปัญหาของคนหลักสี่ อย่างตรงจุด และถ้าเราจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพฯ ลงไปพัฒนาและแก้ปัญหาเดิมๆ ปัญหาซ้ำซากในพื้นที่อย่างจริงจัง และต่อเนื่องมากกว่าที่ผ่านมา หลายปัญหาที่ประชาชนต้องทนอยู่ทุกวันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง
“ผมเชื่อว่าสก.คือตำแหน่งที่ใกล้ชิดพี่น้องมากที่สุด และสามารถแก้ปัญหาได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และนี่คือเหตุผลที่ผมตั้งใจลงสมัครเป็น สก. เขตหลักสี่ อีกครั้ง ที่ผ่านมาตนได้ลงสมัครมาแล้ว 2 ครั้ง แพ้ไปเพียงไป 198 คะแนน และวันนี้ขอโอกาสอีกครั้ง” นายรังสรรค์ กล่าว
นายรังสรรค์ กล่าวว่า เกือบ 20 ปี ตนสะสมประสบการณ์ การทำงานในพื้นที่ ทั้งภาคราชการ และเอกชน อย่างเข้มข้นและตั้งใจ ดูแลคนหลักสี่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมาโดยตลอดในทุกวิกฤติ คิดเสมอว่า คนหลักสี่ ไม่ใช่แค่ฐานเสียง แต่คือพื้นที่ที่ผูกพัน และอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ