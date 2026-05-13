พริษฐ์ ซัด อนุทิน ไม่จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ เหตุ ภท.ได้ประโยชน์จาก รธน.60 เตือน ระวังความรู้สึก ประชาชน เย้ยอายุรัฐบาลไม่รู้ว่าจะสั้นหรือยาว จี้ทำโรดแมปให้ชัด
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 13 พ.ค.2569 ที่พรรคประชาชน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ระบุผลการทำประชามติไม่ผูกพันกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ค้างอยู่ว่า การกระทำของนายกฯสะท้อนถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลในการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากการทำประชามติของประชาชน
นายกฯ พยายามปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยระบุว่าเป็นเรื่องของรัฐสภา แต่ตนมองว่านายกฯ และ ครม. ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้ เพราะผลประชามติเป็นคำสั่งของประชาชนผูกพันกับทุกองค์กร แม้การแก้รัฐธรรมนูญเริ่มต้นจากรัฐสภา แต่ ครม.มีอำนาจยืนยันร่างเดิมหรือการเสนอร่างฉบับใหม่ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ครม. กับพรรคการเมืองซีกรัฐบาล ไม่ได้แยกขาดกันชัดเจน เพราะนายอนุทินยังมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งในสภา จึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ การทำประชามติก็เป็นผลมาจากมติของ ครม.ชุดที่แล้ว ซึ่งไม่ได้ต่างจาก ครม.ชุดปัจจุบันมากนัก นายอนุทินจึงมีหน้าที่เดินหน้าตามคำสั่งของประชาชน
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ส่วนจะรับผิดชอบนั้น ครม.มี 2 ทางเลือก คือ 1.มีมติให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ได้ไปต่อ ซึ่งเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน 2.หากไม่ยืนยันร่างเดิม ก็ต้องมีโรดแมปที่ชัดเจน รวมถึงเหตุผลไม่ยืนยันร่างเดิมคืออะไร และจะเสนอร่างฉบับใหม่เมื่อไหร่
แต่สิ่งที่ตนเห็นคือ รัฐบาลไม่ทำทั้งสองอย่าง ตอกย้ำถึงความไม่จริงใจของรัฐบาล จึงอยากสื่อสารถึงนายกฯว่า ความไม่จริงใจแบบนี้ขอให้ระวังความรู้สึกประชาชน ตนตั้งข้อสังเกตว่าที่นายกฯไม่อยากให้กระบวนการนี้เดินหน้าเพราะนายกฯและพรรคภูมิใจไทย รวมถึงเครือข่ายได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือไม่
โดยเฉพาะประโยชน์จากการเอื้อให้มีการฮั้วส.ว. ไม่ว่าจะมีข้อสงสัยอย่างไร ประชาชนก็ไม่สามารถเข้าชื่อยื่นถอดถอนได้ รวมถึงมีช่องโหว่ที่ประธานสภาฯสามารถปัดตกการยื่นคำร้องต่อป.ป.ช. ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่“
นายพริษฐ์ กล่าวว่า แม้ผลประชามติจะไม่มีผลผูกพันกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใด แต่ผูกพันกับทุกภาคส่วน ว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สังคมมีปัญหากับท่าทีของนายกฯ มากที่สุด คือการที่ไม่ทำอะไรสักอย่าง
ส่วนสาเหตุที่ ครม.ไม่ยืนยันร่างของพรรคประชาชน ตนไม่ทราบว่าเพราะอะไร เพราะร่างเดิมที่ค้างอยู่เป็นของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย หากครม. มีมติยืนยันก็จะตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อให้รวมร่างเป็นฉบับเดียว
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่นายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ระบุการแก้รัฐธรรมนูญยังไม่ต้องรีบทำ ควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อน นายพริษฐ์ กล่าวว่า ทุกปัญหาของประเทศต้องแก้ไขควบคู่กันไป ตนหวังว่าเราจะมีรัฐบาลที่มีศักยภาพทำได้มากกว่าหนึ่งเรื่องในเวลาเดียวกัน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถเดินหน้าควบคู่กับแก้ปัญหาปากท้องได้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถปราบโกงได้จริง ทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรจากปัญหาทุจริต และหากรัฐบาลจะบอกว่าไปแก้ฐธรรมนูญในช่วงปลายสมัยรัฐบาล ตนอยากถามกลับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่านี่ไม่ใช่ปลายสมัยรัฐบาล เราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีอายุสั้นหรือยาวแค่ไหน
เมื่อถามย้ำถึงข้อสังเกตว่ารัฐบาลนี้ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี 2560 จึงไม่อยากแก้ไข นายพริษฐ์ กล่าวว่า ยิ่งนายกฯแสดงความไม่จริงใจเท่าไหร่ ก็ยิ่งตอกย้ำว่าเหตุผลที่แท้จริงเพราะเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยยังคงได้ประโยชน์ ทั้งเรื่ององค์กรอิสระที่ถูกแทรกแซง จากกลุ่มก้อนทางการเมือง และที่มาของวุฒิสภาที่ได้มาจากการฮั้ว
เมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้ การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็จะผ่านได้ยากใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เสียงของประชาชนชัดเจนแล้วว่าอยากให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้น ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต้องเคารพมติของประชาชน อย่างที่นายกฯพูดว่าเป็นคำสั่งของประชาชน
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนมีแผนเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า อยากเห็นความชัดเจนของรัฐบาล ซึ่งพรรคประชาชนจะใช้เวทีการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ทวงถามว่า ครม.จะให้คำมั่นสัญญากับประชาชนได้หรือไม่ ว่าจะเสนอร่างแก้ไขฉบับใหม่เมื่อไหร่และจะมีโรดแมปและกรอบเวลาอย่างไร
อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนมี สส.เกือบ 120 คนในสภาฯ เราสามารถเสนอร่างเข้าไปได้อยู่แล้วและพร้อมพิจารณาร่างอื่นที่เสนอเข้ามา ทั้งจากสส.และภาคประชาชน