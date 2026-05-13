อนุทิน ลั่นต้องเข้าคุก รุกหาดฟรีดอม หลายสิบปี ทำบันได 300 ขั้น ไม่เชื่อจนท.รัฐไม่รู้ ขอโทษประชาชนมาช่วยช้าไป เผยมาวันนี้ไม่เจอมาเฟีย เพราะดำเนินคดีไปแล้ว
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2569 ที่ จ.ภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ไปถึงหาดฟรีดอม ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะ
โดยรับฟังรายงานจากนายอำเภอเมืองภูเก็ต ถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอม ตั้งแต่ช่วงปี 2552 ยาวนานเกือบ 20 ปี เพื่อหาผลประโยชน์การท่องเที่ยว จากการประกอบกิจการร้านค้าและร้านอาหาร รวมถึงมีการปล่อยเช่าและขายกิจการให้กับชาวต่างชาติ และยังมีการเก็บค่าผ่านทาง 100-300 บาท เพื่อเข้าไปชมหาด โดยผู้ว่าฯ ภูเก็ตได้ออกมาตรการอย่างเข้มข้น จึงเป็นที่มาของการดำเนินคดี 23 คดี
นายกฯ ถามกลับว่า ทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลาย 10 ปี และได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง โดยนายอำเภอเมืองภูเก็ต ตอบกลับว่าเรามีการตรวจยึดที่แล้ว และหลาย 10 ปีมีการแจ้งความและดำเนินคดี แต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีก
ภายหลังรับฟังรายงานปัญหาบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอม นายกฯ เดินพบปะประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาประชาชนที่ประสบปัญหาการถูกรุกล้ำที่ดิน โดยมีประชาชนถือป้ายข้อความระบุว่า “นายกฯช่วยที”
นายอนุทิน จึงกล่าวว่า วันนี้เรามารับฟังปัญหามาเต็มทีม และมอบหมายให้ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ดำเนินการ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำกับดูแลกรมป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีรมช.มหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และรมช.คมนาคม มาลงพื้นที่ด้วย ซึ่งจากนี้ไปในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้ว เพราะถูกจับแล้ว
ก่อนที่นายกฯ จะหันไปสอบถามประชาชนว่า ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วหรือยัง เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเยอะๆ โดยประชาชน ระบุว่ายังกังวลผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และอยากได้ความมั่นใจและความเมตตาจากนายกฯ พร้อมกับเปิดรูปผู้มีอิทธิพลจากโทรศัพท์มือถือให้นายกฯดู
ทำให้นายกฯ ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนและกล่าวว่า “ผมขอความเมตตา และขออภัยที่ผมมาช้า ต้องขออภัย ไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องขอความเมตตาจากผม พวกผมผิดด้วยซ้ำที่มาช่วยช้าไป ขอทบต้นทบดอกแล้วกัน”
ประชาชนได้กล่าวขอบคุณนายกฯ ล่วงหน้าว่าเรื่องอิทธิพลจะจบสิ้นตั้งแต่วันนี้ วินาทีนี้เป็นต้นไป ด้านนายกฯ กล่าวว่า “จบเมื่อวาน และเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ได้ทราบปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้น ผมอยู่ข้างท่าน ผมเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าข้าราชการสูงสุดในระบบราชการ ถ้าผมอยู่ข้างท่านก็เชื่อว่าข้าราชการที่ดี ไม่กล้าที่จะอยู่ข้างฝั่งผู้มีอิทธิพล”
จากนั้นนายกฯ ได้เรียกปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าฯ ภูเก็ต เดินเข้ามาในวงพูดคุย และกล่าวว่า “เป็นลูกน้องผม ถ้าประชาชนรู้สึกกังวล สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา”
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ในส่วนที่เป็นที่ของหลวงก็คือที่ของหลวง ส่วนบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่กันมาแล้ว และได้รับความเสียหายจากการบุกรุกที่ดิน รัฐบาลจะดูในเรื่องของการซ่อมแซม และตนจะกำชับกับฝ่ายความมั่นคง ทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทหารฝ่ายปกครอง นายอำเภอและอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เราจะคุ้มครองความปลอดภัย รับรองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
“ขอให้เชื่อ ขอให้ประชาชนทำมาหากินและใช้ชีวิตตามปกติ เดี๋ยวพวกผมจะดำเนินการทุกอย่างเอง สิ่งที่เขาทำมาเขาต้องชดใช้ ทั้งเรื่องบุกรุกพื้นที่หลวง ขับไล่ชาวบ้าน ที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต ใช้กำลังข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ประทุษร้าย ซึ่งมันกี่คดีแล้ว แค่นี้ก็หลาย 10 ปีแล้วที่ต้องเข้าคุก แต่ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแจ้งความ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วย”
ต่อมาเวลา 19.00น. ที่หาดฟรีดอม นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่เดินตรวจหาดว่า มีคนมีความพยายามยึดพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่และขับไล่ออกจากพื้นที่ ถ้ารัฐบาลไม่รีบเข้ามาก่อนก็จะกลายเป็นรีสอร์ต โรงแรม เอาสค.มาขายให้ชาวบ้าน ซึ่งสค.คือ โสโครก สวมสิทธิในเอกสาร เป็นเอกสารปลอม ซึ่งแผ่นดินของประเทศ
“ถ้าจะให้คนมาใช้ประโยชน์ต้องเปิดกว้างให้คนทั่วไป อย่ายึดเป็นของตัวเอง หาดทั้งหาด ยึดไปเป็นของตัวเอง ยอมได้หรือไม่ หาดทั้งหาดนี้เขาตั้งใจ ถ้าแผนเขาสำเร็จ หาดนี้จะเป็นหาดส่วนตัว เกาะสวาทหาดสวรรค์ของเขา งานนี้หมดเป็นพันแต่แผนเขาพังก่อน จากนี้เขาต้องไปชดใช้กรรมในคุก” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า หาดสวยน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย โมโหหรือไม่ที่คนเดียวทำให้เสียชื่อ ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปสอบสวนเรื่อยๆ ก็จะทราบเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
เมื่อถามย้ำว่า น่าโมโหหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มันน่าทุเรศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ คนที่เป็นนายทุนอันธพาลแย่อยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือ และตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต 300 ขั้น เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง ในฐานะผอ.กอ.รมน.จะสนธิกำลังเต็มที่ คืนความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้าย หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
ผู้สื่อข่าวถามว่า มาถึงหาดฟรีดอมเจอมาเฟียบ้างหรือไม่ นายกฯ ชี้ไปทางผู้ว่าฯ ภูเก็ต และพูดหยอก “ว่า นี่ไงมาเฟีย น่ากลัวที่สุดในภูเก็ตแล้ว”
เมื่อถามว่า เสียดายหรือไม่ มาช้าเพียง 1 วัน หลัง “เสี่ยเล็ก” ชิงมอบตัวก่อน นายกฯ กล่าวว่า “ไม่เป็นไร ไม่อยากเจออยู่แล้ว เจอทำไม ซวยตาย ไม่เอา” หลังจากนี้จะดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ส่วนใครที่บุกรุกและกำลังทำอะไรอยู่ ก็ขอให้ถอนออกไป เราจะไม่รอ เราจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของทางราชการ ที่จะรื้อถอนหรือทำลาย ยึดคืนกลับมา ไม่มีการรอ
“หลักฐานที่เห็นวันนี้ มีแค่หย่อมเดียว ไม่มีอะไรน่าห่วง หากเราทำการยึดกลับมา แล้วยังถูกกรรโชกกลับไปอีก ก็จะเป็นเวรกรรมของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ยืนยันไม่มีใครกล้าและผมก็ไม่กังวล เพราะเรามีผู้ใช้กฎหมาย”
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่หาดบางเทา ไม่ได้มาหาดฟรีดอม เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ จ.ระนอง ตอนแรกคิดว่าพอแล้ว ยกให้เป็นบางเทาโมเดล ต้องไม่มีการข่มเหง และดำเนินคดีอย่างเต็มที่ ยึดคืนสิ่งที่เป็นของรัฐกลับมา จะเป็นคำสั่งที่ใช้ทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียว แยกปฏิบัติไม่ได้ เราไม่ได้ทิ้งชาวบ้าน
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนจากตัวอันธพาล ข่มเหงรังแก วันนี้จึงต้องมาดู แต่มาแล้วไม่เจอ ก็ไม่รู้ทำอย่างไร เพราะตำรวจดำเนินคดีไปแล้ว เบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัว เพราะถือเป็นผู้มีอิทธิพล และสามารถใช้กำลังข่มขู่พยานได้
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า อยากให้โดนโทษหนักๆ จะได้เป็นกรณีที่ไม่ควรให้ประกันตัว ส่วนตัวยังเชื่อว่ามีมาเฟียอีกเยอะ เราต้องใช้กรอบนี้ขยายผลไปเรื่อยๆ และครอบคลุมทุกพื้นที่