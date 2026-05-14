จุลพันธ์ ย้ำจุดยืน แก้รัฐธรรมนูญ ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ มีร่างที่ สว. ยอมรับได้ ลั่น “เพื่อไทย” อยู่กับความเป็นจริง ต้องแก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 14 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมพรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยยังเดินหน้าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า เรายังยืนยันสิ่งที่เราได้พูดไว้ เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เพราะมีการทำประชามติมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม เราต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ เพราะจากเหตุการณ์ครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่าต้องได้ข้อสรุปที่ตรงกัน เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือต้องใช้เสียง สว. 1 ใน 3 ดังนั้น ควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้อยู่ในร่องรอยเดียวกัน ตนมองว่ายังมีอุปสรรคในการแก้ไขอยู่
“ฉะนั้น ต้องมาพูดคุยแล้วยกร่างฯ ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และผลักดันได้จริง ซึ่งสิ่งที่ตนพูดมาตลอด คือ พรรคเราอยู่กับความเป็นจริง ต้องยอมรับว่าในนาทีนี้ การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนสำคัญที่สุด” นายจุลพันธ์ กล่าว