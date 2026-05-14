จุลพันธ์ แจงปมรองโฆษกรัฐบาล แถลงปลดล็อก 8 ธุรกิจต่างด้าวคลาดเคลื่อน ชี้เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เสนอ ยันไร้รอยร้าวพรรคร่วม

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2569 รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงข่าว ที่ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงประเด็นการตรวจประเด็นการปลดล็อก 8 กิจการต่างด้าวที่ไม่ต้องขออนุญาตนั้น ได้พูดคุยกับนายกฯแล้วหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้พูดคุยกัน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (12 พ.ค.) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก็แยกย้าย ซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลมีหน้าที่แถลงข่าว ตนไม่ได้ไปดูว่าเนื้อความของข่าวเป็นอย่างไร แต่จากการพูดคุยเบื้องต้น เท่าที่ทราบกระบวนการแบ่งงานของรองโฆษกรัฐบาล จะแบ่งตามกระทรวงที่ดูแลเพื่อที่เราจะได้ให้คนของเราสื่อสารข่าวของเราในมิติที่ประชาชนจะเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

“ในเรื่องของบริษัทเป็นกระทรวงพาณิชย์ เสนอเข้า (ครม.) ต้องเข้าใจว่ารองโฆษกฯท่านใหม่เพิ่งตั้งเข้าไปสัปดาห์เดียว อาจจะต้องปรับจังหวะและเนื้อหาในส่วนที่พูดให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้พูดคุย แต่ไม่ได้มีอะไรผิดพลาด ทุกคนพร้อมทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายจุลพันธ์ กล่าว

เมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาล ทำให้การทำงานไม่ราบรื่นหรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า เรื่องอะไรจะไม่ราบรื่น และยืนยันว่าไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องเข้าไปพูดคุยกับนายกฯเป็นหน้าที่ของทีมโฆษกที่จะต้องหารือกันเองและปรับรูปแบบการทำงาน ส่วนตัวคงไม่เข้าไปก้าวก่ายการทำงานกับโฆษกรัฐบาล เพราะท่านรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้ว

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