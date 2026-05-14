ภราดร ยันรัฐบาลเดินหน้า พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทได้ เผยคณะกก.กลั่นกรองถกนัดแรกวันนี้ ไม่ต้องรอขั้นตอนของสภาที่ต้องรอคำวินิจฉัยศาลรธน.ก่อน
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2569 กรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทนั้น
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าได้ เนื่องจากพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 พ.ค.ที่ผ่านมา
โดยวันนี้ (14 พ.ค.) ช่วงบ่าย คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ พ.ร.ก.ชุดนี้ได้มีการประชุมไปแล้ว ก็เดินหน้าต่อ ขณะที่ขั้นตอนในสภาฯ จะรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย