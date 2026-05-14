กรมควบคุมมลพิษ นัดแถลงด่วนพรุ่งนี้! หลังเอกชนแฉรับสินบนสูงสุด ยืนหนึ่งหน่วยงานรัฐ ยันปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
วันที่ 14 พ.ค. 2569 กรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยคณะทำงาน Zero Corruption: กกร. และเพื่อนไม่ทน เปิดเผยผล “การสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ”
โดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ จำนวน 401 ราย ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 10 เม.ย.2569 พบว่ากรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนั้น
ล่าสุดกรมควบคุมมลพิษ ได้นัดสื่อมวลชนแถลงข่าว ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยระบุว่า ตามที่มีการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยคณะทำงาน zero corruption : กกร. และเพื่อนไม่ทน เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2569 โดยพาดพิงกรมควบคุมและพิษ เป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่เสนอให้ต่อครั้ง 102,160 บาท
กรมควบคุมมลพิษกำหนดแถลงข่าว “คพ.ยืนยันปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้” โดยมี นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้แถลง วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2569 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ