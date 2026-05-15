ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้ พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เผยเหตุผล
วันที่ 15 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยระบุว่า
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคท้องถิ่นไทย ลงวันที่ 30 มี.ค.2555
ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรดและข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท ลงวันที่ 14 ส.ค.2556 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น
น.ส.ประเสริฐศรี ศรีอักขรกุล หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2568 คณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไทได้มีมติให้เลิกพรรคพลังท้องถิ่นไท ตามข้อ 100 ของข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ศ.2568
กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป