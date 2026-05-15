อนุทิน โชว์ลูกคอร้องเพลง “ขอพบในฝัน” ยัน ใครทำงานโครงการนี้ เจริญรุ่งเรืองทุกคน ดู “ปลัด มท.” เป็นตัวอย่าง โชว์หวานจะกลับไปร้องเพลง “ไม่เคยรักใครเท่าเธอ” ให้คนที่บ้านฟัง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 พ.ค. 2569 ที่ห้องเกียรติคุณพรรณนา 2 อาคารเกียรติคุณพรรณนา (อาคารอำนวยการ) สำนักงานพระคลังข้างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่” ประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 3 ปี 2569
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ตนยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้มีคุณค่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง และเป็นเวทีที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เยาวชน ทั้งความมีวินัย ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
โครงการเยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ แสดงให้เห็นว่าเพลงของไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และเพลงไทยร่วมสมัย เป็นส่วนสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่สะท้อนวิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชาติ เพราะเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเพลงเหล่านี้ จึงช่วยปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปพร้อมๆ กัน
นายกฯ กล่าวว่า ตนยังจำบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงการนี้ในปีที่แล้วได้เป็นอย่างดี เพราะรู้สึกประทับใจในความสามารถ ความตั้งใจ และพลังของเยาวชนไทยทั่วประเทศ เวทีแห่งนี้สามารถสร้างโอกาสแรงบันดาลใจ และคุณค่าที่ดีให้กับสังคมไทยได้อย่างแท้จริง
สิ่งที่น่าชื่นชมอีกประการ คือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน วงการดนตรี ศิลปิน ครูผู้ฝึกสอน สื่อมวลชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนไทย
ตนในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชน และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายกฯ กล่าวอีกว่า ตนสนใจและชื่นชอบในเรื่องของดนตรีอยู่แล้ว การได้มาพบกับผู้จัด อาจารย์ และครูที่สนับสนุนวงการดนตรีในวันนี้ ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เพื่อให้เป็นนโยบาย แต่เราทำเพื่อความชอบด้วยความรักในศิลปะเพลงไทย
เหล่านี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเรามีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องสนับสนุนและสืบสานต่อไป เพราะเนื้อหาในเพลงล้วนแล้วแต่มีความหมาย และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
ในการดำรงชีวิตของตน การทำงาน การใช้ชีวิต ก็มาจากเพลงเช่นเดียวกัน ส่วนเพลงเมื่อสักครู่เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก “ไม่เคยได้รักใครเท่าเธอ” เดี๋ยวจะไปหัดร้อง และร้องให้คนที่บ้านฟัง
นายกฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมจัดงาน พร้อมระบุว่า คนที่ทำงานชิ้นนี้จะมีความรุ่งเรืองทุกคน ถามนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูก็ได้ จะไปไม่ไปแหล่ พออยู่โครงการนี้ก็แน่นเลย
“เมื่อเราเข้าถึงเสียงเพลงเข้าถึงดนตรี ความละเมียดละมุนละไมก็จะเกิด สติปัญญา สำนึกผิดชอบชั่วดีก็จะเกิด ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเอง รวมถึงคนใกล้ชิด และประเทศชาติ ดังนั้น ยืนยันว่าผมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถ้าในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผมยังเป็นนายกฯอยู่ ก็จะมาร่วมงานแน่นอน” นายอนุทิน กล่าว
จากนั้น นายกฯ ได้ร่วมร้องเพลง “ขอพบในฝัน” ของ นายชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินเพลงลูกกรุง ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก