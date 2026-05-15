DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน-อั้งยี่-อาชญากรรมข้ามชาติ เครือข่าย สส.ดัง พร้อมพวก 27 ราย กว่า 1 หมื่นแผ่น ให้อัยการสูงสุดพิจารณา
วันที่ 15 พ.ค. 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ) สรุปสำนวนและส่งสำนวนคดีต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ จำนวนเอกสาร 69 รายการ 24 แฟ้ม 10,866 แผ่น เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน ฐานอั้งยี่ และร่วมกันดำเนินกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเสนออัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการต่อไป
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2568 ซึ่งมีผู้ต้องหารวม 27 ราย โดยหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองระดับชาติ ดำรงตำแหน่งสส.
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสอบเส้นทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกรรมต่าง ๆ พบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นนายทุน และผู้ดำเนินกิจการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์หลายแห่ง อีกทั้งยังนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน
นอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งหน้าที่กันดำเนินการเป็นขบวนการ วางแผนตัดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ โดยใช้บัญชีธนาคารของบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชี รวมถึงบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไปในการรับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ารพนัน พ.ศ. 2478 และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ต้องหาตามหมายจับรวมทั้งสิ้น 27 รายนั้น เจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย เป็นผู้ต้องหาหญิง มีบทบาทเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งได้นำตัวส่งฝากขังศาลไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงยังเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ 25 ราย
ส่วนอีก 1 ราย คือ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ที่มีเอกสิทธิ์ สส.คุ้มครองอยู่ ทางดีเอสไอจึงได้ส่งหนังสือประสานไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมตามที่อัยการสูงสุด พิจารณาในประเด็นที่พบว่ามีการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร เพราะหลักฐานในการสอบสวนพบว่ามีการตั้ออฟฟิศทำงานเว็บพนันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
ทำให้ นายชนนพัฒฐ์ จึงยังไม่ต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานอัยการคดีพิเศษ เพราะมีเอกสิทธิ สส.คุ้มครองอยู่ อย่างไรก็ตาม หากประธานสภาฯ อนุญาตส่งตัว สส. ระหว่างเอกสิทธิคุ้มครอง จึงจะได้เข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพิ่มเติม นายชนนพัฒน์ ต่อไป