‘อนุทิน’ ลั่น ต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชัน หลัง กกร. เปิดโพล 10 หน่วยงานรัฐทุจริตสูงสุด คุย 1 ใน 10 หน่วยงาน ถามเป็นไปได้อย่างไร
15 พ.ค. 69 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เผยผลสำรวจพบ 10 หน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนสูงสุด
นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องไม่มีหน่วยงานไหนทำเช่นนั้น ตนได้คุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 หน่วยงาน ถามว่าเป็นไปได้อย่างไร เพราะกรมโยธาธิการเป็นของกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันไม่มีเรื่องการอนุญาต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการตรวจ โยธามีทั้งโยธาจังหวัด และโยธาของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้
เมื่อถามว่า ภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้จะมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า จะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ และให้แต่ละกระทรวง แต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่าเป็นอย่างไร
ก่อนหน้านี้ เคยมีผลศึกษาว่าประเทศไทยติดอันดับคอรัปชัน มีความน่าเชื่ออยู่อันดับท้าย ๆ ตนถามว่าไปศึกษาวิเคราะห์กันอย่างไร ได้รับคำตอบว่าเป็นดัชนีความรู้สึก ซึ่งตนคิดว่ายังไม่เพียงพอ เพราะเชื่อว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระที่คอยตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้
ดังนั้น ในทางปฏิบัติถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเห็นกันอยู่ว่ามีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนมาก แต่อาจเป็นความรู้สึกที่มีมานานแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องล้างตราบาป จากนี้ไปต้องไม่ทำอะไรที่ไม่ดี เมื่อก่อนใช้คำว่า “ตราบาป” แต่ปัจจุบันใช้คำว่า “ดิจิทัลฟุตพริ้นท์” เราอย่าทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและฝังไปในจิตใจ ถามกี่ทีก็บอกโกง เพราะเราสร้างแนวทางไว้ไม่ดี ก็ต้องแก้ไขส่วนนี้