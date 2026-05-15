จุลพันธ์ รับแรงงานไทย โดดวีซ่าเกาหลี 30 จาก 57 คน ทำถูกแบนตลอดปี 69 สั่งตามตัว-แบล็กลิสต์ เผยยอด “ผีน้อย” มีกว่าแสนคน เล็งคุยเกาหลีร่วมแก้ปัญหาดึงเข้าระบบ
วันที่ 15 พ.ค. 2569 ที่กระทรวงแรงงาน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย ถึงกรณีแรงงานไทยจาก 4 จังหวัด ในระบบ E-8 สัญญาจ้างชั่วคราว ถูกระงับการส่งแรงงานไปทำงานยังประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ระบบเอ็มโอยู (MOU) หลังพบแรงงานไทยหลบหนีจากการจ้างงานจำนวนมาก
โดยยืนยันว่า กระทรวงแรงงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากรัฐบาลเกาหลีใต้กลับคืนมา ในการหารือครั้งนี้ ทางเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้มีความเห็นตรงกับฝ่ายไทยว่า ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ
โดยฝ่ายเกาหลีใต้ได้ชี้แจงว่า การระงับรับแรงงานจาก 4 จังหวัดของไทย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กับทุกประเทศที่ส่งแรงงานไปเกาหลีใต้ ไม่ได้เป็นมาตรการเฉพาะต่อประเทศไทย
“ในเอ็มโอยูมีข้อกำหนดชัดเจนว่า แรงงานที่ส่งไปต้องไม่หลบหนีจากการจ้างงาน ซึ่งเกาหลีใต้กำหนดเกณฑ์ไว้ไม่เกิน 20% แต่ล็อตล่าสุดของไทยส่งไป 57 คน หายไปถึง 30 คน หรือประมาณ 59% ถือว่าสูงมาก”
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่มาตรการแบล็กลิสต์จะมีผลเต็มรูปแบบ ไทยได้ขอผ่อนผันจากฝ่ายเกาหลีใต้ จนสามารถส่งแรงงานเพิ่มได้อีก 1 ล็อต แต่ถือเป็นล็อตสุดท้าย ก่อนที่การระงับรับแรงงานจะเริ่มบังคับใช้ ทางเกาหลีใต้ก็อะลุ่มอล่วยให้ แต่หลังจากนี้ต้องเข้าสู่มาตรการที่เขากำหนดไว้
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า เราเข้าใจว่าเป็นอำนาจของประเทศปลายทางโดยสมบูรณ์ เหมือนประเทศไทยที่มีสิทธิตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ใครเข้ามาทำงานหรือไม่
เมื่อว่าจะดำเนินการอย่างไรกับแรงงาน 30 คนที่หลบหนี แล้วมีบทลงโทษอย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานเริ่มติดตามตัวแล้ว ผ่านการประสานไปยังครอบครัวและพื้นที่ต้นทาง เพื่อขอความร่วมมือให้กลับเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง
“เรามีข้อมูล มีชื่อ มีครอบครัว และกำลังติดตามอยู่ แต่ยอมรับว่า บางส่วนมีการหลบหนีจากการจ้างงานจริง ปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้”
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ภายใต้กฎหมายไทย อาจไม่สามารถดำเนินคดีได้โดยตรง เพราะเป็นความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ แต่กระทรวงแรงงานสามารถใช้มาตรการด้านการเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
“หากไม่ให้ความร่วมมือ ในอนาคตอาจถูกจำกัดสิทธิในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ส่วนผู้ที่โดดวีซ่า E-8 นี้ จะถูกตัดสิทธิ 100%” นายจุลพันธ์ กล่าว
เมื่อถามว่ากระทรวงแรงงานมีแนวทางแก้ปัญหาการหลบหนีของแรงงานไทยในต่างประเทศอย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานเตรียมใช้มาตรการหลายด้าน ทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานก่อนเดินทาง ตรวจสอบพฤติกรรมและประวัติย้อนหลัง รวมถึงเตรียมนำระบบ “Smart TOEA” มาใช้ติดตามแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ซึ่งยังติดปัญหาเรื่องการปิดและเปิดใช้ระบบติดตามของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นอยู่
“แรงงานที่เดินทางไปจะต้องรายงานตัวผ่านระบบทุกเดือน เพื่อยืนยันว่า ยังทำงานอยู่ที่ใด และยังอยู่ในระบบถูกต้อง จุดนี้จะช่วยลดความกังวลของทางเกาหลีใต้ได้” นายจุลพันธ์ กล่าว
เมื่อถามว่าจะเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลเกาหลีใต้ด้วยตนเองหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนได้แจ้งกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้แล้วว่า พร้อมเดินทางไปหารือกับรัฐมนตรีแรงงานและกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ทันที หากอีกฝ่ายจัดเวลาให้ได้ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน
นายจุลพันธ์ ยังกล่าวถึงปัญหา “ผีน้อย” หรือแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยในระบบประมาณ 50,000 คน แต่มีแรงงานไทยนอกระบบมากกว่าหลักแสนคน ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมานาน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า โจทย์สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง เพราะแรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดเกาหลี ทั้งแรงงานเกษตร แรงงานซีซั่นนอล และแรงงานระยะยาว คนไทยมีสกิลเซตที่เกาหลีต้องการ
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเกาหลีใต้เคยมีมาตรการนิรโทษกรรมให้แรงงานผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ แต่ยังไม่ได้ผลมากนัก เพราะแรงงานหลายคนกังวลว่า หากเข้าสู่ระบบใหม่ อาจไม่ได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิม หรือสูญเสียรายได้และสภาพการจ้างงานเดิม นี่คือสิ่งที่เราต้องไปคุยกับเกาหลีว่า จะทำอย่างไรให้แรงงานที่อยู่นอกระบบกลับเข้ามาได้ โดยไม่เสียโอกาสในการทำงาน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานไม่ต้องการออกมาตรการที่สร้างภาระต่อแรงงานไทยส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะแรงงานที่ดีจะได้รับผลกระทบไปด้วย จึงพยายามหากลไกที่สมดุลที่สุดในการควบคุมและติดตามแรงงาน