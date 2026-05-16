“นายกฯ” ชี้ กัมพูชา ส่งตัว “ลุงโยชน์” กลับไทย ยังแยกแยะได้ ไม่เอา ปชช. ต่อรอง ยัน ไทย ยึดหลัก “UNCLOS” ให้ 2 ประเทศ ยืนบนหลักเดียวกัน ย้ำยังระวังความปลอดภัยแนวชายแดนไทย
16 พ.ค. 69 – ที่พล.ม.2 สนามเป้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี กัมพูชา ส่งตัว นายโยชน์ สายน้อย กลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณความร่วมมือในเชิงบวกหรือไม่ ว่า
ถือว่า แยกแยะได้ เรื่องนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า เราไม่ได้มีปัญหาระหว่างประชาชน จึงขอให้ทุกคนเข้าใจว่า เป็นปัญหาของรัฐบาล และระบบการบริหาร เราจะใช้เรื่องของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เขาไม่เอาคนของเรา และเราก็ไม่ได้ไปเอาคนของเข้า มาต่อรอง หรือนำมาใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนใดๆ ซึ่งถือว่า เป็นส่วนที่แยกแยะได้ดี แต่ไม่ได้หมายความว่า เขาทำเช่นนี้แล้ว ประเทศไทย จะต้องยอมอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นคนละเรื่องกัน ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการเจรจา
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังมีเรื่องใดที่ทางรัฐบาลอยากให้ทั้ง 2 ประเทศพัฒนาความเชื่อมั่นต่อกัน นายอนุทิน กล่าวว่า การที่ตนได้พบกับ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในระหว่างประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตนแจ้งโดยวาจาและถือว่า เป็นทางการ ว่า ไทยยกเลิก MOU44 และขอให้เดินตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS )
ซึ่ง กัมพูชา ตอบสนองมาว่า ผิดหวัง ที่คิดว่า น่าจะไปในแนวทางเดิม แต่เมื่อประเทศไทยยกเลิกแล้ว กัมพูชา ก็จะยึดถือ UNCLOS เพราะอย่างน้อย ยังมีหลักอ้างอิงตัวเดียวกัน ดีกว่าพูดคุยกัน ไปไหนมาสามวาสองศอก
ทั้งนี้เดิม เราบอกว่า ยึดหลัก MOU 2544 เขาก็บอกว่า ยึดหลักนั้น เหมือนขับรถบนถนนสุขุมวิท กับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ไม่มีวันได้เจอกัน อย่างน้อยวันนี้ เรากลับมาอยู่บนหลักเดียวกัน ทำให้มีตัวอ้างอิง
เมื่อถามว่า ความเชื่อมั่นในตอนนี้ มองว่า กัมพูชา อยู่ในระดับไหน นายอนุทิน กล่าวว่า จนกว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อย เราจะต้องมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างแนวทางความมั่นคง และความปลอดภัยตามแนวชายแดนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย