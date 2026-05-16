“เท้ง” แสดงความห่วงใย ผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต เหตุ รถไฟชนรถเมล์ เพลิงรุกไหม้ ขอหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งหาสาเหตุ-ทบทวนมาตรการความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
16 พฤษภาคม 2569 – นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ บริเวณใกล้เคียง สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง
โดยระบุว่า ผมขอแสดงความห่วงใย ต่อ ผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์สาธารณะ บริเวณแยกมักกะสัน และขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
นายณัฐพงษ์ ระบุอีกว่า ผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งตรวจสอบสาเหตุ และทบทวนมาตรการความปลอดภัยในจดเสี่ยงลักษณะดังกล่าวนี้อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้ เกิดขึ้นซ้ำอีก