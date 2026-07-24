กกต.เคาะ วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. เลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 อุดรธานี เปิดรับสมัคร 1-5 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2569 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศ กกต. เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง และประกาศ กกต.เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้ง สส.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง

หลังมีพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.)ให้มีการเลือกตั้ง สส.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2569

โดยกําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2569 เป็นวันเลือกตั้ง และกําหนดให้วันที่ 1-5 ส.ค. 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมพุฒตาล ชั้น 2 ที่ว่าการ อําเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ เขตเลือกตั้งสส.เขตเลือกตั้งที่ 3 อุดรธานี ประกอบด้วย อําเภอเพ็ญ อําเภอสร้างคอม และอําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลบ้านขาว)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายหรั่ง ธุระพล สส.เขต 3 อุดรธานี พรรคภูมิใจไทย เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 69 ปี จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

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