วันที่ 24 ก.ค.2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2569 และปาฐกถาพิเศษ “พลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคใหม่”
นายโสภณ กล่าวว่า เยาวชนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า จึงฝากประเทศนี้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 25 ปี ยุวชนประชาธิปไตยที่ผ่านมาหวังว่าจะร่วมเป็นพลังให้ประเทศ สำหรับประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เรามีคำกล่าวที่ว่า เราจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เหตุที่ต้องเติมคำนี้เพราะหากจะมีประชาธิปไตยได้จะต้องมีประเทศ ถ้าไม่มีชาติ ไม่มีความเป็นเอกราช ไม่มีดินแดน เราก็ไม่มีประเทศให้คนไทยได้อยู่มาจนถึงวันนี้
สำหรับชีวิตที่มีค่าต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรม เช่นเดียวกับนักปกครองที่ดีต้องมีคุณธรรม ซึ่งจะทำอย่างไรในการรักษาประเทศท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีความขัดแย้ง และสู้รบระหว่างกันที่เรากำลังติดกับดักความแตกแยกทางความคิด คำว่าประชาธิปไตยต้องมีขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบใด การรักษาประเทศและทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุข คือเป้าหมายของการปกครอง
“วันนี้จึงอยากเห็นประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชน ที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ นำไปสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่นักฝันกลางวัน และพิสูจน์ได้จากการกระทำ ไม่ใช่พิสูจน์จากคำพูด ความเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติ แต่การนำความเห็นต่างกันต้องมาใช้ที่เวทีสภา ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมาก แต่ต้องใช้หลักของเหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมติ นี่คือประชาธิปไตย แต่หากไม่สามารถโน้มน้าวได้ ต้องลงคะแนน ผลออกมาอย่างไรก็ต้องจบ แต่วันนี้บ้านเรายังติดตรงนี้อยู่ แพ้มติก็ไม่ยอมรับ จึงเป็นเหตุให้เราติดกับอยู่กับความขัดแย้ง” นายโสภณ กล่าว
นายโสภณ กล่าวว่า ประชาธิปไตยต้องอยู่บนความถูกต้อง ประเทศไทยมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เห็นใจซึ่งกันและกัน แต่ทุกวันนี้กำลังจะหายไป อยากให้รักษาสิ่งดีงามที่บรรพษุรุษสั่งสมเอาไว้ ในชีวิตรังเกียจคนประเภทหนึ่งที่เป็นมนุษย์แล้วมองคนไม่เป็นมนุษย์ แบ่งแยกชนชั้น เพราะคุณค่าของชีวิตคนเราเท่ากัน
จากนั้น นายณัฐศักดิ์ สาริกา ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 ได้ยื่นข้อเสนอเชิงนิติบัญญัติในการเสริมสร้างพลเมืองตื่นรู้จากยุวชนประชาธิปไตย ที่กล่าวว่า ยุวชนประชาธิปไตยเล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติดของประเทศ เพราะเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างและส่งผลกระทบในหลายมิติซึ่งจะเห็นจากคดีต่างๆ จำนวนมาก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับครอบครัว ทรัพย์สินและชีวิต ยุวชนประชาธิปไตยจึงเล็งเห็นปัญหานี้เพื่อนำสู่การแก้ไขยาเสพติดในประเทศไทย
โดยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ข้อเสนอเรื่องยาเสพติดนี้เป็นเรื่องที่ตนทำมานานแล้วและจะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรแก่ยุวชนประชาธิปไตยต้นแบบ สาขาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน, สาขาการทำงานเพื่อสังคมและชุมชน, สาขาภาวะผู้นำและแบบอย่างพลเมืองประชาธิปไตย และรางวัลเชิดชูเกียรติ
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างยุวชนประชาธิปไตยจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง โดยมียุวชนประชาธิปไตยจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม