ปลัดมท. สั่งผู้ว่าฯชายแดนใต้ ยกระดับการรักษาความปลอดภัย จัดระบบเฝ้าระวัง สถานที่ราชการสำคัญทุกแห่ง และการแจ้งเตือนเชิงรุก
24 ก.ค. 69 – นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจความมั่นคงบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บ
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ตนได้สั่งการด่วนที่สุดไปยัง ผู้ว่าฯนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา ให้ยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ รวม 3 มาตรการ
1. ยกระดับการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจความมั่นคง ฐานปฏิบัติการ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด สถานีตำรวจ หน่วยงานของรัฐ และสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่ง ประเมินความเสี่ยง ปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทบทวนรูปแบบการตั้งจุดตรวจ การเข้าเวร การสับเปลี่ยนกำลัง เส้นทางเข้า-ออก และเวลาปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดรูปแบบที่คาดการณ์ได้
2. ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ กรณีเกิดเหตุโจมตี วัตถุต้องสงสัย หรือเหตุระเบิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกัน ได้อย่างเป็นระบบ ลดความสูญเสีย และรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ
3. จัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
การสั่งการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชน