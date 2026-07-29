‘จุลพันธ์’ เร่งอุทธรณ์คำสั่งทุเลา หวังทันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 10 ส.ค. ‘สปส.’ ย้ำไม่ต้องการเลื่อนเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคม จนส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติชะลอการเลือกตั้งว่า

คำสั่งของศาลเป็นเพียงคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองชั่วคราว เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมกลับไปพิจารณาแนวทางดำเนินการ หลังประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้ประกันตนมีประเด็นขัดแย้งกับระเบียบที่ใช้อยู่ ไม่ใช่คำสั่งให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเลือกตั้ง ขณะนี้สิ่งที่สำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการคือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาต่อศาลปกครองสูงสุด หากศาลมีคำวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งทุเลา ก็จะสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมในวันที่ 27 กันยายน

“การทุเลาครั้งนี้เป็นการทุเลาเฉพาะประกาศ ไม่ได้ทุเลาระเบียบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออุทธรณ์คำสั่งทุเลา หากศาลยกคำสั่งทุเลาออก ก็สามารถเดินหน้าเลือกตั้งวันที่ 27 กันยายนได้ตามเดิม” นายจุลพันธ์ กล่าว

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สำหรับตนเองเห็นว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการอยู่ในสถานะรักษาการมาหลายเดือน ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานหลายด้านเกิดความติดขัด จึงมีความตั้งใจที่จะเร่งให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด

เมื่อถามว่าหากศาลปกครองสูงสุดไม่ยกเลิกคำสั่งทุเลา จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า มีการพิจารณาหลายแนวทาง โดยแนวทางแรกคือรอคำพิพากษาคดี ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานและอาจทำให้เกิดภาวะสุญญากาศของคณะกรรมการประกันสังคม ส่วนอีกแนวทางคือการแก้ไขระเบียบ แต่กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งการรับฟังความคิดเห็น การเสนอร่าง การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้งใหม่ จึงไม่ใช่ทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้ทันที

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน สำนักงานประกันสังคมกำลังศึกษาความเป็นไปได้อีกแนวทางหนึ่ง คือการใช้ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ 11 ล้านคน โดยนำรายชื่อไปจัดไว้ยังหน่วยเลือกตั้งตามภูมิลำเนา เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถมาตรวจสอบรายชื่อและใช้สิทธิได้โดยตรง แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา ทั้งกรณีลูกจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานใหญ่ แต่ปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัด รวมถึงการกำหนดวันตัดสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ในวันเลือกตั้งได้ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

“สุดท้ายการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องเกิดขึ้น จะช้าหรือเร็ว จะเป็นวันที่ 27 กันยายนหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่สำหรับผมและสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นโดยเร็ว” นายจุลพันธ์ กล่าว

เมื่อถามถึงข้อวิจารณ์เรื่องเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวมีแนวคิดจะปรับปรุงระเบียบดังกล่าวตั้งแต่ก่อนประกาศจัดการเลือกตั้งแล้ว เพราะมีหลายประเด็นที่ควรทบทวน ทั้งเรื่องการลงทะเบียนของผู้ประกันตน ฝ่ายนายจ้าง และการทำให้ผู้ประกันตนทุกมาตรามีตัวแทนในคณะกรรมการประกันสังคมอย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากกระบวนการแก้ไขระเบียบใช้เวลานาน หากดำเนินการก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ จะไม่สามารถประกาศเลือกตั้งได้ตามกำหนด จึงเห็นว่าควรนำไปปรับปรุงสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป

เมื่อถามว่าสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์เมื่อใด นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานกำลังเร่งดำเนินการ และจะยื่นอุทธรณ์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน พร้อมเชื่อว่าศาลปกครองจะเร่งพิจารณาเช่นเดียวกัน เพราะทุกฝ่ายทราบดีว่าประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้งโดยตรง

ด้าน นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และจะดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากหากคำสั่งทุเลายังมีผลอยู่ จะไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกำหนดวันที่ 10 สิงหาคม ได้ ซึ่งจะกระทบต่อไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้งทั้งหมด

นางนิยดา กล่าวว่า สำนักงานไม่มีเจตนาจะเลื่อนการเลือกตั้ง เพราะการเลื่อนจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งการบริหารงบประมาณ การเตรียมหน่วยเลือกตั้ง การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง การจัดเตรียมบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ โดยการกำหนดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า มีขึ้นเพื่อให้สามารถวางแผนจัดหน่วยเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ และจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งได้อย่างเหมาะสม หากไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า อาจเกิดความโกลาหลในวันเลือกตั้งได้

“ตอนนี้กำลังทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองอยู่ น่าจะต้องยื่นให้เร็วที่สุด เพราะถ้าศาลพิจารณาช้า ก็จะกระทบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ 10 สิงหาคม ส่วนสำนักงานเองไม่เคยมีเจตนาจะเลื่อนการเลือกตั้ง เพราะการเลื่อนส่งผลกระทบต่อการเตรียมการทุกด้าน” นางนิยดา กล่าว

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