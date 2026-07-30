สุทิน ซัด ไทกร พูดลอยๆ ปมดีลลับ แดง-เขียว ทำเสียหาย ชี้คนไม่เชื่อถือ ทำให้สังคมสับสน สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการเมือง
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2569 นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ “ดีลลับแดง-เขียว” ซึ่งอ้างว่ามีการพูดคุยกันที่ประเทศโมนาโก เพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกฯ ว่า
ข่าวที่พูดออกมาเช่นนี้ ตนมองว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดี คงไม่ถึงขั้นที่พรรคไหนจะคิดล้มรัฐบาล เพราะเท่าที่เห็นการทำงานยังไม่มีการขัดแข้งขัดขากัน
ส่วนตัวไม่เชื่อข้อมูลดังกล่าว เพราะถ้าจะคุยกันจริงระดับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไม่มีความจำเป็นต้องนัดหมายไปถึงโมนาโก อยู่กทม.ท่านก็สามารถเรียกใครไปพบไปคุยที่บ้านได้ และเท่าที่ตนทราบตอนนี้นายทักษิณก็ลดบทบาททางการเมืองให้คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยดำเนินการ
“ส่วนตัวมองว่านายไทกรขยันพูดเรื่องทำนองนี้มาตลอด ที่ผ่านมาก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้าง การพูดครั้งนี้หากอยากให้ประชาชนเชื่อถือคำพูด นายไทกรต้องพูดให้ละเอียดและมีหลักฐานบ่งชี้มากกว่านี้ เพราะการพูดลอยๆ ทำให้สังคมสับสนและสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศ เพราะฉะนั้นทางที่ดีนายไทกรควรพูดแสดงหลักฐานข้อบ่งชี้ให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นต่อไปคำพูดของนายไทกร จะไม่มีคนเชื่อถือ” นายสุทิน กล่าว