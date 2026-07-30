พนักงานสอบสวนออกหมายจับนายป๋องและนายธง ผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ในข้อหา ลักจยย. พร้อมรวบตัว 2 คนสนิทช่วยขุดหลุม-ขึ้นซาเล้งพาหนี
จากกรณี พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเอดีวี 150 สี ดำเทา ของสองพี่น้องชาวรัสเซีย ได้หายตัวไป ตั้งแต่เช้ามืดของวันที่ 26 ก.ค. ถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ที่ บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวง ใกล้กับแยกชากแตง พื้นที่หมู่ 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ระดมกำลังช่วยกันปูพรมค้นหา แต่ก็ยังไร้วี่แวว ตามที่มีข่าวเสนอแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.06 น.วันที่ 30 ก.ค.2569 พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สวญ.สถานีพัทยา พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.3 ร.ต.อ.อัษฎา จารุสมบัติบัติ ร.ต.อ อภิสิทธิ์ พึ่งแย้ม รอง สว.ส.ทท4 กก.2 บก.ทท.1 พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านของ ไอ้เสือโหย และไอ้ผาง
โดยทั้ง 2 เป็นบุคคลต้องสงสัย ที่พาไอ้ป๋อง ไอ้ธง ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า 200 นายออกนอกพื้นที่ในช่วงกลางดึก ด้วยวิธีขึ้นรถซาเล้ง แล้วใช้ผ้าใบคลุมอำพราง ตบตาเจ้าหน้าที่ ตกเป็นที่ต้องสงสัย ร่วมกับไอ้ป๋องและไอ้ธง ขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์ ที่ชาวบ้านใน ละแวกใกล้เคียง พบเห็น และให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทราบพิกัดบ้านพักของไอ้เสือโหย และไอ้ผาง ซึ่งพักอยู่ในพื้นที่มาบฟักทอง จึงนำกำลังบุกเข้าไปในเพิงพักกลางป่า แต่ไม่พบตัวไอ้เสือโหย ก่อนจะออกมาพบไอ้เสือโหย ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้านของมารดา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัว ขอเชิญตัวไปสอบปากคำ พร้อมทั้งพาไปชี้บ้านของไอ้ผาง ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเชิญตัว มาสอบปากคำเช่นกัน
ซึ่งในเบื้องต้น ทั้งสองยังให้การปฏิเสธ อ้างว่าไม่รู้เรื่อง และไม่รู้จัก ไอ้ป๋อง และไอ้ธงแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ ยังคงคุมตัว ทั้งไอ้เสือโหย และไอ้ผาง สอบปากคำเครียด ที่สภ.ห้วยใหญ่ เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยง พัวพันเกี่ยวข้องกับ การหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซีย
และล่าสุดทางพนักงานสอบสวน ได้ขอศาลพัทยาออกหมายจับ นายฑนา หรือป๋อง เกิดทอง อายุ 43 ปี และ นายธงชัย หรือธง ศรีนิล อายุ 39 ปี ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร เนื่องจากตอนนี้เจอพยานหลักฐานแค่รถจักรยานยนต์