ผบ.กกล.นเรศวร ลุยชายแดนแม่สอด ติดตามการสู้รบ ทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อย ย้ำเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ ดูแลความปลอดภัยประชาชนเต็มขีดความสามารถ
วันที่ 30 ก.ค. 2569 พล.ต.ประสาน เห็นประเสริฐ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร (ผบ.กกล.นเรศวร) พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ชัย เจริญชัย รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร, พ.อ.กฤษณะ น้ำแก้ว รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู, พ.อ.ศุภกร ภู่จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และกำลังพลจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก
คณะได้เดินทางไปยังบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรค์ (ร้อย ร.1411) และจุดตรวจบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด เพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยฝ่ายต่อต้าน ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน โดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน
โอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ พล.ต.ประสาน ตเน้นย้ำให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงผู้นำชุมชน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถ