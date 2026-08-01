สิ้น พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา ในวัย 103 ปี บิดา พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี น้ำหลวงอาบศพที่วัดเทพศิรินทรฯ
วันที่ 1 ส.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา (ป.ช., ป.ม., ภ.ป.ร.4) ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 69 เวลา 16.30 น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 3- 4 ส.ค.69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 6-7 ส.ค.69 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 9 ส.ค.2569 พิธีพระระราชทานเพลิงศพ เวลา 17.00 น.
สำหรับ พล.ต.ท.ผ่อน อายุ 103 ปี เกิดที่ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2466
- จบการศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลใน ต.ท่าชนะ
- จบ ม.4 โรงเรียนประจำจังหวัดสตูล
- จบ ม.6 โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จบโรงเรียนเตรียมทหารบก และโรงเรียนนายร้อยทหารบก (โรงเรียนนายร้อย จปร.) หลักสูตรตำรวจ โดยสอบได้เป็นที่ 1 ของรุ่น
- ได้รับทุนจากกรมตำรวจไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Police Detective Training School กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ชีวิตราขการ
- วันที่ 1 พ.ค. 2486 เป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก กรมยุทธศึกษา
- 1 ก.ย. 2488 เป็นรองสารวัตร สน.จักรวรรดิ
- สารวัตรใหญ่ สน.พลับพลาไชย 2
- ผกก.7 กองปราบปราม
- ผกก.ตำรวจนครบาลที่ 3 กองบังคับการ ตำรวจนครบาล (นครบาลเหนือ)
- รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 (ภาคเหนือ)
- เกษียณราชการ ปี 2527
ราชการพิเศษ
- 14 กรกฎาคม พ.ศ.2511 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น นายตำรวจราชสำนักเวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 85 ตอนที่ 71 หน้า 14 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2511)
- 14 กรกฎาคม พ.ศ.2514 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น นายตำรวจราชสำนักเวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบไป (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2514)
- 16 เมษายน พ.ศ.2526 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น นายตำรวจราชสำนักพิเศษ รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2526 เป็นต้นไป (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2526)
สำหรับประวัติครอบครัวสมรสกับ น.ส.อุดมศรี รามอินทรา ธิดาของ พล.ต.ท.พระรามอินทรา (ดวง รามอินทรา) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ กับคุณหญิงปานใจ รามอินทรา มีบุตรธิดา รวม 5 คน หนึ่งในนั้น คือ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยาของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน