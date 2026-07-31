เขตเศรษฐกิจพิเศษด่านนอก นักท่องเที่ยวลดลง 80% บางวันไม่มีลูกค้า ส่อกลายเป็นเมืองร้าง ตั้งแต่ด่านสะเดาแห่งใหม่เปิด เหตุมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ

31 ก.ค. 69 – รายงานจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา เปิดเผยว่า เศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำนักขาม (ด่านนอก) อ.สะเดา ซบเซาอย่างมาก นักท่องเที่ยวลดลง 80% จากการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซา ยอดขายลดลง 90%

หากสถานการณ์ยังอยู่อย่างนี้ต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ ธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า โรงแรม สถานบันเทิง จะทยอยปิดกันหมด เพราะทนกับการขาดทุนเข้าเนื้อไม่ไหว

คุณวรรณนูรีย์ สามะอาลี ผู้ประกอบการร้านค้าในด่านนอก เปิดเผยว่า ตั้งแต่ด่านสะเดาแห่งใหม่เปิดให้บริการและมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ ยอดลูกค้าลดลงกว่า 80% บางวันแทบไม่มีลูกค้า แม้ด่านเก่ายังไม่ปิด แต่การจัดการจราจรรูปแบบการเดินรถให้รถบัส รถตู้ ไปใช้ด่านใหม่หมด ไม่สามารถผ่านด่านเก่าได้

ขณะที่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ สามารถผ่านได้ทั้งด่านเก่าและด่านใหม่ แต่ก็ไม่เอื้อกับการผ่านด่านเก่า เพราะช่องตรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีน้อย ทำให้ใช้เวลานานในการผ่านด่านเก่า บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ให้ลูกค้าไปใช้ด่านใหม่ ไม่ทราบเหตุผลประการใด

เมื่อคนผ่านด่านเก่าลดลง นั่นหมายความว่าคนจะผ่านด่านนอกลดลงด้วย โอกาสที่ค้าขายได้ลดลงตามไป จนถึงวันนี้ยังไม่รู้จะทำอย่างไร ผู้ประกอบการหลายคนเดือดร้อนมาก จากเคยขายปกติลูกค้าหายไป 80% บางวันไม่มีลูกค้าเลย อยากให้รัฐบาลลงมาดูแลด้วย

ด้าน ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา ผู้ประกอบการโรงแรมในด่านนอก เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่ด่านนอกซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มายาวนานกว่า 50 ปี สร้างรายได้เข้าพื้นที่หลายพันล้านบาท ขณะนี้เศรษฐกิจซบเซาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขอให้รัฐบาลช่วยผู้ประกบการในพื้นที่ก่อนที่จะปิดกิจการหนี

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