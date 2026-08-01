‘ภัทรศักดิ์’ ส.ก.พรรคประชาชน แจงวุ่น ปมเสียบบัตรแทนกัน ในการประชุมสภา กทม. อ้างรีบโหวต กดปุ่มผิดเครื่อง ยืนยันเป็นอุบัติเหตุ
วันที่ 1 ส.ค.2569 นายภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร ส.ก.เขตยานนาวา พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีเสียบบัตรแทนกันในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ขออนุญาตชี้แจงเหตุการณ์ผิดพลาดตอนโหวตในสภา กทม.
สวัสดีครับทุกท่าน วันที่ 31 ก.ค. ในการประชุมสภา กทม. มีประเด็นผิดสังเกตเกิดขึ้นตอนลงคะแนนโหวต ผมจึงอยากขอใช้พื้นที่นี้อธิบายรายละเอียดเพื่อความบริสุทธิ์ใจตามนี้ครับ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น คือ ตอนที่ท่านประธานในที่ประชุม (รองประธานสภาคนที่ 2) เปิดให้กดปุ่มโหวตลงมติ (ในวาระแก้ข้อไขบังคับการประชุมสภา) ผมรีบเดินกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อให้โหวตทันเวลา แต่ด้วยความเร่งรีบ ทำให้ผมเกิดความสับสน และ ‘เผลอไปกดปุ่มโหวตผิดเครื่อง’ ครับ
สาเหตุที่ทำให้สับสนจนกดผิดเครื่อง เป็นเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เครื่องลงคะแนนของคุณไซราม ประกายกิจ ส.ก.เขตสาทร มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ ทำให้สัปดาห์นี้คุณไซรามขยับมานั่งติดชิดกับผม จากปกติต้องนั่งเว้นห่างกันหนึ่งที่นั่ง และบัตรก็เสียบทิ้งไว้ พอผมรีบโหวต ก็เลยพลาดไปกดเครื่องของคุณไซรามครับ (ในขณะที่คุณไซรามออกไปคุยโทรศัพท์ แล้วกำลังกลับเข้ามาในที่ประชุม)
เมื่อรู้ว่ากดผิด ผมจึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาว่า “ผมเผลอไปกดเครื่องคุณไซรามครับ เพราะเครื่องติดกัน บัตรมีปัญหา ต้องขออภัยด้วยครับ”
ผมยืนยันว่า ไม่มีการเสียบบัตรแทนกัน เพราะบัตรของคุณไซรามเสียบเอาไว้อยู่แล้ว ผมจึงเผลอไปกดผิด และไม่มีเหตุให้ต้องไปกดแทนกัน เพราะ ส.ก.ไซราม อยู่แค่หน้าห้อง และกำลังเดินเข้ามา
หลังจากนั้น ท่านรองประธานสภาคนที่ 2 ในฐานะประธานในที่ประชุมได้สั่งให้มีการตรวจสอบและให้ลงคะแนนใหม่ ทั้งนี้ ผมขอใช้พื้นที่นี้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความสับสนเพราะต้องมานั่งโต๊ะชิดกัน บวกกับความรีบร้อนจริงๆ ครับ ผมไม่ได้มีเจตนาจะกดโหวตแทนเพื่อนสมาชิกสภาฯ แต่อย่างใด (ซึ่งผมก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงความจริงทันทีในตอนนั้น)
ผมขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและวุ่นวายมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ผมยืนยันว่าในอนาคตจะระมัดระวังในการลงมติ อย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกครับ