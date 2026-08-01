อิ๊งค์ เคลื่อนไหวแล้ว! โพสต์ภาพสุดชิล สยบลือ ดีลลับโมนาโก เขียว-แดง พร้อมแคปชั่นเด็ดสไตล์เจนซี เผย มาเที่ยวพักผ่อน ดีลเดียวที่มีคือดีลกับลูก

จากกรณีมีกระแสข่าวดีลลับ สีเขียวและสีแดง ระหว่างร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม กับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ประเทศโมนาโก เพื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั้น

ล่าสุด วันที่ 1 ส.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์รูปภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะเที่ยวพักผ่อน นั่งจิบน้ำท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล พร้อมระบุข้อความสยบกระแสข่าวดีลลับโมนาโกว่า “มาเที่ยวครับ พักผ่อนครับ โนดีลลับครับ ดีลเดียวที่มี คือ ดีลกับลูกครับ #ingsaway”

โดยก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส ก็ได้โพสต์คลิปบนเฟซบุ๊กขณะท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว พร้อมชี้แจงเรื่องดีลลับด้วยเช่นกันว่า ผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับ ไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่มีเรื่องการเมืองครับ

ผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับ และไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอ “ท่านทักษิณ” ถึงโมนาโก ผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน แค่เช็กการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ #ไม่มีปฏิญญาMonaco

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