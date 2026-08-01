“นายกฯ” บินด่วน! ชลบุรี เกาะติดคดีฆ่า 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ซัดเดือด ทำเรื่องอัปมงคล ประเทศเสียชื่อ ลั่น ต้องลงโทษสถานหนัก ไม่มีการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 1 ส.ค. 2569 ที่อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวว่า วันนี้แม้มีเรื่องมงคล แต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย 2 คนทำเรื่องเสื่อมเสีย ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง ตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมมันช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้
มันไม่ได้ฆ่าชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง 3 ศพเท่านั้น มันฆ่าคนไทยทั้งประเทศ ทำให้สิ่งที่เราพยายามสร้างมาว่าบ้านเมืองเราที่ปลอดภัยสร้างรายได้ ถูกทำลายโดยคน 2 คนที่ดูแล้วก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอะไร เพิ่งออกจากคุกมาติดยามอมแมมก่อคดีแล้วก่อคดีอีก
จริงๆ วันนี้ตั้งใจอยู่สุพรรณบุรีทั้งตลอดทั้งวัน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แล้วจะต้องไปที่จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจกลับมา คนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องได้รับโทษสถานหนักที่สุด ให้สาสมกับที่มันก่อเวรกรรมกับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทย ตนลงไปแล้วต้องทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือใดๆ ให้กับคนที่กระทำผิด และหาทางให้เขาได้รับโทษให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้