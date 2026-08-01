กรวีร์ ไม่หวั่น คดีฮั้วสว. ลามถึงขั้นยุบภูมิใจไทย ชี้ ฝ่ายค้านหวังกดดัน “กกต.” ให้คดีคืบหน้า ยัน ไร้รอยร้าว 2 น. 1 พ. ไม่มีเรื่องไหนจริง ลั่น ผู้บริหารเห็นข่าวก็ตลก
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2569 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีคดีฮั้ว สว. ที่ฝ่ายค้านพยายามหยิบขึ้นมาพูดในช่วงนี้ มองว่าจะไปถึงขั้นการยุบพรรคหรือไม่ว่า ไม่ได้กังวล เพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่แล้ว ก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมาย ไม่มีอะไรต้องกังวล
เมื่อถามว่า ขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนเปิดหลักฐาน สามารถพิสูจน์ได้ใช่หรือไม่ว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้อง นายกรวีร์ กล่าวว่า ยินดี การตรวจสอบเป็นเรื่องปกติ ถ้าเขามีหลักฐานก็มาว่ากันตามขั้นตอนและกระบวนการ ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่ กกต. อยู่ที่ว่าเขาจะส่งหลักฐานแบบไหนที่สามารถโยงไปแล้วเอาผิดได้
ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐาน เราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไร แต่เราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของทางพรรค และทั้ง 9 คนที่ออกมาพูดว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ที่ผ่านมา
เมื่อถามว่า การที่ฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในช่วงที่มีกระแสข่าวปรับครม. หรือมีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทย มองว่าเป็นการสร้างวาทกรรมเพื่อปลุกปั่นหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา การหยิบเรื่องฮั้วสว.ขึ้นมาช่วงนี้ ตนคิดว่าไม่น่ามีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ เจตนาเขาก็คงชัดที่อยากจะกดดัน กกต. ให้มีความคืบหน้าของคดี และไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไป ซึ่งจริงๆ กกต. เขาก็ทำอยู่
นายกรวีร์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องความแตกแยกภายในพรรค หรือเรื่อง 2 น. 1 พ. ตนยืนยันว่าเรื่องความร้าวฉานภายในพรรคไม่มีอยู่แล้ว และทีมผู้บริหารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรค พอเห็นข่าวเรื่องนี้ก็ตลก ไม่มีมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรเลย พรรคภูมิใจไทยขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้ว