อนุทิน เบิร์ธเดย์ “ประภัตร” อายุครบ 77 ปี ย้อนช่วงหาเสียง มาสุพรรณฯ วันแรก มั่นใจทันทีชนะเลือกตั้งแน่ ลั่น ขอรักษาสัญญา ทำทุกเรื่องให้ดีขึ้น
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 1 ส.ค. 2569 ที่บ้านเรือนไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายประภัตร โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีอายุครบ 77 ปี พร้อมพบปะข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน
โดยมีแกนนำพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม, นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง และสส.พรรคภูมิใจไทย รวมถึงนายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ สส.สุพรรณบุรี พรรคกล้าธรรม มารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง
จากนั้น นายกฯ กล่าวบนเวทีว่า ทุกคนที่อยู่ที่นี่ทราบดีว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราทุกคน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายประภัตร ซึ่งทุกคนให้ความเคารพนับถือ ท่านมีความรักชาติ รักแผ่นดิน รักประชาชน เป็นสส.ตลอดกาลของสุพรรณบุรี และปีนี้ต้องต่อท้ายด้วยว่าพรรคภูมิใจไทย
ตอนมาที่นี่ครั้งแรก ตนยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนมากมายขนาดนี้ ตั้งแต่มาครั้งแรกที่มาแนะนำตัวก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างมากจากชาวสุพรรณบุรี ซึ่งในอดีตเนื่องจากสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทย
แต่เมื่อมาครั้งแรกแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นได้พูดคุยเปิดใจกัน ความรู้สึกของตนในวันนั้นมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่าชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทย และตนก็ได้รับโอกาสรับใช้ทุกท่านพร้อมกับทีมเลือดสุพรรณทุกคนที่ได้รับโอกาสมารับใช้ทุกคน
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตนมั่นใจว่าชาวสุพรรณบุรีไม่ทิ้งตนอย่างแน่นอน และก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้กับตน และเมื่อมีความมั่นใจเกิดขึ้นที่จ.สุพรรณบุรี วินาทีนั้นตนรู้สึกได้ทันทีว่างวดนี้พรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งแน่นอน ด้วยพลังของพี่น้องประชาชนที่ให้ความเชื่อถือต่อพรรคภูมิใจไทย
ฉะนั้น พวกเราจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวสุพรรณบุรี และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เราจะต้องนำมาปฏิบัติซึ่งเราได้ดำเนินการมาตามลำดับจนสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น ทุกเรื่องมีความมั่นคงมากขึ้น ปากท้องพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไข เศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร ราคาข้าว เส้นทางคมนาคมทั้งหมดจะต้องดีขึ้น
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า วันที่ 1 ส.ค.ของทุกปี จากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรี เพื่อพบกับพี่น้องประชาชนทุกคน และยังมีวันที่ 23 ต.ค. ที่จะต้องอวยพรวันเกิดนายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรี และอดีตสส.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเป็นผู้ใหญ่อีกคนของจ.สุพรรณบุรี
วันนี้ทุกคนมาด้วยความเต็มใจ ความยินดี และจะมีความรู้สึกยินดีเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้เห็นนายประภัตรยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเสียงดังฟังชัด เจ้ากี้เจ้าการไม่ยอมให้ใครทำอะไร จัดการทุกอย่างหมด
อย่างไรก็ตาม จ.สุพรรณบุรี มีนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ วางรากฐานเอาไว้สืบเนื่องมาจนรุ่นลูก รุ่นหลาน และยังได้ผู้ใหญ่ที่คอยให้ประสบการณ์ ตักเตือน และสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันยังแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่าง
เราเชื่อว่าเราจะมาที่นี่อีกไม่ต่ำกว่า 50 ครั้งแน่นอน และมั่นใจว่านายประภัตรจะไม่ทิ้งพวกเรา สุขภาพของท่านจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความไว้วางใจของพี่น้องชาวสุพรรณบุรี
วันนี้นอกจากทุกท่านจะพกความสุขกลับบ้านแล้ว เราต้องตั้งจิตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ได้อำนวยพรขอให้นายประภัตรมีแต่ความสุขสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว ที่สำคัญต้องมีพลังมีความตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องชาวสุพรรณบุรี จนตราบชั่วฟ้าดินสลาย ขอให้พรที่เราอธิษฐานในครั้งนี้จงเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตลอดชั่วกัลปาวสาน