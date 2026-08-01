นายกฯ อนุทิน ตอบแบบนี้ หลังถูกถาม ปรับครม.เมื่อไหร่ แจง สส.กล้าธรรม โผล่เบิร์ธเดย์ “ประภัตร” ชี้มีคนรักทั่วสุพรรณบุรี ขออย่าถามอะไรจั๊กจี้

เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 1 ส.ค. 2569 ที่บ้านเรือนไทย จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ สส.สุพรรณบุรี พรรคกล้าธรรม มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดนายประภัตร โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทยว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายประภัตร คนรักคนนับถือทั่วสุพรรณบุรี ขออย่าถามเช่นนี้ ถามจั๊กจี้อีกแล้วไม่เอา

เรื่องที่ต้องถาม คือ ต้องถามให้มีความรักสามัคคีกัน การที่สส.พรรคกล้าธรรม มาร่วมแสดงความยินดีกับนายประภัตร ต้องขอบคุณที่มีน้ำใจ มีไมตรี เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญ

เมื่อถามกรณีที่ระบุว่า การเลือกตั้งสมัยหน้าจะพรรคภูมิใจไทยจะได้รับ สส. ยกจ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน กล่าวว่า การแข่งขันก็คือการแข่งขัน

เมื่อถามว่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “ปรับครม.ช้าๆ นี้”

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