นายกฯ ลั่นไม่ปล่อยคดีฆ่า 5 ศพ สั่งตร.ทำให้รัดกุม ขออสส.เร่งคดีเร็วที่สุด ย้ำต้องได้รับโทษสูงสุด ชี้ปมคนร้ายแอบอ้างป้ายตำรวจไปขู่เหยื่อ ต้องขยายผลว่าทำไมมีเหตุการณ์นี้ขึ้น
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 1 ส.ค. 2569 ที่บ้านเรือนไทย จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการแสดงความเห็นว่าอยากให้ประหารผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย และคดีฆ่าคนไทยยกครัว ว่า เรามีกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งจะต้องดำเนินการผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก และจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การที่ตนจะเดินทางไป จ.ชลบุรี เพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับและแม่นยำ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษสูงสุด ให้สาสมกับกรรมที่ได้ทำเอาไว้ แต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหน อย่างไร เพราะคนที่จะตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษแบบไหน คือศาลยุติธรรม
“งานนี้จะต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุด เพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้น แต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมาก ขอให้ประชาชนมั่นใจ และอย่ากังวล จะทำอย่างเต็มที่”
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า การที่ปล่อยออกมาเพราะเขาพ้นโทษ ซึ่งต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย แต่มีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้ว อย่างคดีนี้เป็นกรณีฆ่าคนตายด้วย พ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เชื่อว่าโทษจะหนักหนาสาหัส นี่คือสิ่งที่จะต้องไปกำชับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ทำคดีเรื่องความรัดกุม รอบคอบให้มากที่สุด
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติ เราต้องอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เบื้องต้นแม่ของนักท่องเที่ยวทั้งสองคนอยู่ในเมืองไทย เราจะประสานและอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ถ้าถามว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปทำไม ก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคดี หรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดของเขา และต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้องอำนวยความสะดวกให้กับเขา และจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลก เหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
เมื่อถามว่า จะกำชับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะต้องกำชับทุกฝ่าย เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พยายามโปรโมตประเทศไทย พยายามขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ ขึ้นทะเบียนร้านค้า หรือการอำนวยความสะดวกต่างๆ
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนการดูแลความปลอดภัยภายในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะกรณีนี้มีการแอบอ้างนำป้ายตำรวจไปขู่ผู้เคราะห์ร้าย และทำร้ายพวกเขา เรื่องนี้ต้องไปกำชับ และต้องไปขยายผลว่า ทำไมถึงมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
“ขอให้เชื่อมั่นว่า ผมจะไม่มีวันปล่อย จะเอาให้สาสมกับสิ่งที่เขาทำ เพราะไม่ใช่แค่ 2 ศพ แต่มันคือ 5 ศพ ประชาชนคิดอย่างไร ผมก็คิดไว้อย่างนั้น แต่การเป็นนายกรัฐมนตรีพูดไม่ได้ แต่เดี๋ยวจะต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อย” นายกรัฐมนตรี กล่าว
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