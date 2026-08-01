รมช.อัครนันท์ ส่งทีมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ ศธ.-ทีมกฎหมาย ช่วยเหลือ นศ.สาวเสิร์ฟร้านหมูกระทะ เหยื่อ ร.ต.ต. ทำอนาจาร เข้าให้ข้อมูล คณะกรรมการสอบวินัย
จากกรณีเมื่อเดือน พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา เจ้าของร้านหมูกระทะชื่อดังในพื้นที่ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี นำคลิปวงจรปิดออกมาแฉ ร.ต.ต. เอ (นามสมมติ) ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ก่อเหตุกระทำการละเมิดต่อ น.ส. บี (นามสมมติ) พนักงานเสิร์ฟ นักศึกษาสาวพาร์ทไทม์ อายุ 20 ปี ก่อนแจ้งความดำเนินคดี
ต่อมา พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี มีคำสั่งให้ต้นสังกัดสืบสวนข้อเท็จจริงมีมูล จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ล่าสุดเวลา 11.00 น. วันที่ 1 ส.ค.2569 ที่สภ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.สุภาพ สีนาค รอง ผกก.สภ.ด่านมะขามเตี้ย ในฐานะประธานคณะกรรมสอบวินัยร้ายแรง เรียกผู้เสียหาย และผู้จัดการร้านหมูกระทะกับเจ้าของร้านหมูกระทะ มาสอบปากคำในฐานะผู้เสียหายและพยานฝ่ายผู้เสียหาย
โดยทั้ง 3 คนเดินทางมาพร้อมกับ นายภูมิพงศ์ จงสกุล ที่ปรึกษาของนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ และสส.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการ นายสิริศักดิ์ คณาคุปต์ ทนายความที่ปรึกษา
นายอัครนันท์ นายพงศ์พัฒน์ โพธิ์ทองคำ ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย สภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเดินทางเพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมาย และเพื่อสังเกตการณ์ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
โดยคณะกรรมการสอบสวนใช้เวลา สอบปากคำพยานทั้ง 3 ปากนานกว่า 1 ชั่วโมง โดยผู้เสียหายได้นำสำเนาคลิปภาพถ่ายจากวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประกอบการให้ปากคำและมอบให้คณะกรรมการไว้เป็นพยานวัตถุประกอบการให้การอีกด้วย
หลังการสอบปากคำ พ.ต.ท.สุภาพ เปิดเผยว่า จากการที่ ผบก.ตร.ภ.จว.กาญจนบุรี ตั้งกรรมสอบสวนข้อเท็จจริง วันนี้ได้สอบปากคำพยาน 3 ปาก คือ ผู้เสียหาย เจ้าของร้านและผู้จัดการร้าน ได้ข้อมูลเป็นไปตามข่าว หลังจากนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป
ด้าน นายภูมิพงศ์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้รับการสั่งการจากนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่เลือกตั้งของท่าน โดยให้มาติดตามและสังเกตุการณ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย วันนี้มีการสอบปากคำผู้เสียหายและพยาน และเป็นการดำเนินที่เป็นไปตามระเบียบราชการ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยทางเราจะติดตามการดำเนินการคดีนี้ต่อไปจนถึงที่สุด เพื่อให้คำตอบกับสังคมและให้เกิดความยุติธรรมต่อไป
มีรายงานข่าวว่า ส่วนการสอบสวนดำเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสรุปสำนวนเสนอต่อผกก.สภ.ลาดหญ้า สั่งฟ้องต่ออัยการต่อไป